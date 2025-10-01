  • Megjelenítés
Egymást érik a különösebbnél különösebb drónincidensek Európában – Itt az újabb rejtélyes észlelés
Egymást érik a különösebbnél különösebb drónincidensek Európában – Itt az újabb rejtélyes észlelés

Portfolio
Azonosítatlan drón repült át egy norvégiai kisváros, Brønnøysund repülőtere felett tegnap este, ami a legutóbbi eset az engedély nélküli drónészlelések sorában az európai kontinensen - írta a Kyiv Independent.

A norvég rendőrség közlése szerint a repülőtér irányítótornyának személyzete helyi idő szerint este 8 óra körül vette észre az alacsonyan szálló drónt.

A Nordland megyei rendőrség szóvivője az NRK norvég közszolgálati médiumnak elmondta:

a rendelkezésünkre álló helyi rendőri erőkkel befejeztük a keresést. Megfigyeltük a drónt a levegőben, de nem sikerült azonosítanunk az azt üzemeltető pilótát.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a drón típusának és eredetének megállapítására, de egyelőre nem közölték, hogy van-e gyanúsított az ügyben.

Az elmúlt hetekben hasonló drónincidensek miatt ideiglenesen le kellett zárni az oslói és a koppenhágai repülőteret, tegnapelőtt pedig a norvég Equinor által üzemeltetett északi-tengeri Sleipner földgázmező felett észleltek ugyancsak egy drónt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Oroszországot vádolta meg azzal, hogy a szankciók megkerülésére használt olajszállító hajókból álló "árnyékflottája" segítségével indít drónokat európai városok felé.

Címlapkép forrása: Mass Communication Specialist 2nd Class Stuart Phillips/Wiki Commons

