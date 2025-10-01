Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Anna brit hercegnő, II. Erzsébet néhai királynő egyetlen lánya Ukrajnába látogatott, hogy kifejezze szolidaritását a háborúban érintett gyermekekkel és családokkal.

A Buckingham-palota szerdai közleménye szerint a 75 éves hercegnő kedden Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel megvitatták Nagy-Britannia Ukrajnának nyújtott támogatását.

Anna hercegnő tiszteletét tette egy emlékműnél, amely a háborúban elhunyt gyermekekről emlékezik meg. Az ukrán first lady, Olena Zelenszka kíséretében egy játékot helyezett el az emlékműnél.

A brit királyi család tagja beszélt olyan ukrán gyermekekkel is, akiket Oroszország kitelepített vagy deportált, valamint ellátogatott egy rehabilitációs központba, ahol a frontról visszatérő veteránokkal találkozott.

