Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Nukleáris olvadás fenyeget Európa legnagyobb erőművében – Kongatja a vészharangot a nemzetközi ügynökség
Az orosz ellenőrzés alatt álló, Délkelet-Ukrajnában fekvő zaporizzsjai atomerőmű továbbra is vészhelyzeti dízelgenerátorokkal biztosítja a hűtést, miután bő egy hete megszakadt az utolsó külső áramellátási vonal - közölte szerdán az erőmű orosz vezetése a Reuters szerint.
Amerikai elemzőház: súlyos támadásra, hamis zászlós akcióra készül Moszkva a NATO ellen
Oroszország és Fehéroroszország különleges erői szabotázsakciókat hajthatnak végre Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, majd Ukrajnát vádolhatják meg a támadások elkövetésével - hívja fel a figyelmet az amerikai Institute for the Study of War (ISW) katonai elemzőház.
Egymást érik a különösebbnél különösebb drónincidensek Európában – Itt az újabb rejtélyes észlelés
Azonosítatlan drón repült át egy norvégiai kisváros, Brønnøysund repülőtere felett tegnap este, ami a legutóbbi eset az engedély nélküli drónészlelések sorában az európai kontinensen - írta a Kyiv Independent.
Villámárvíz sújtotta Odesszát
Villámárvizek következtében összesen kilencen meghaltak a dél-ukrajnai Odesszában – közölte az ukrán katasztrófavédelem szerdán, ami mintegy 362 embert menekített ki.
Egy félszuterén lakásban élő öttagú család nem tudott kimenekülni a lezúduló ár elől.
Mindössze hét óra alatt majdnem két hónapnyi csapadék hullott le Odeszában a város polgármestere szerint.
(Reuters)
Orosz jelentés
Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelmük tegnap éjszaka 20 ukrán drónt lőtt le Oroszország felett.
(TASzSz)
Ukrán jelentés érkezett
Az ukrán légvédelem a felszállt 49 orosz drónból 44-et megsemmisített az éjszaka folyamán.
A tegnap Dnyiprót ért orosz dróntámadást követően a sebesültek száma 31-re emelkedett, egy halálos áldozatról érkezett hír.
(Ukrinform)
Hatalmas füsttel és óriási lángokkal ég az egyik legnagyobb orosz olajfinomító: videókon a rejtélyes tűzeset
Ma kora reggel tűz ütött ki egy északnyugat-oroszországi olajfinomítóban, a hatóságok szerint nem dróntámadás történt - írja a Kyiv Independent.
Reagált Kijev az orosz hírszerzés súlyos vádjára – Ukrajna szabotázsakcióval rángatná háborúba az egész NATO-t?
Kijev visszautasította az orosz hírszerzés "értesülésein" alapuló azon állításokat, miszerint szabotázsakciót és provokációt terveznének Lengyelországban, hogy aztán Moszkvára tereljék a gyanút, és felháborodást váltsanak ki a NATO-n belül. Ukrajna "klasszikus hamis zászlós műveletnek" minősítette a vádakat - számol be a Kyiv Independent.
Nem hagy fel Trump provokálásával Medvegyev: gúnyos posztban osztotta ki az amerikai elnököt
Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő az X-en reagált Donald Trump amerikai elnök keddi megjegyzésére, mely szerint tengeralattjárókat küldött az orosz partok közelébe.
Trump minél hamarabb találkozásra bírná Zelenszkijt és Putyint – Azt is elmondta, melyikőkük egy "papírtigris"
Donald Trump amerikai elnök ismét találkozót sürgetett Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között a háború lezárása érdekében - számol be a Kyiv Independent.
Kijevbe utazott III. Károly brit király testvére
Anna brit hercegnő, II. Erzsébet néhai királynő egyetlen lánya Ukrajnába látogatott, hogy kifejezze szolidaritását a háborúban érintett gyermekekkel és családokkal.
A Buckingham-palota szerdai közleménye szerint a 75 éves hercegnő kedden Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel megvitatták Nagy-Britannia Ukrajnának nyújtott támogatását.
Anna hercegnő tiszteletét tette egy emlékműnél, amely a háborúban elhunyt gyermekekről emlékezik meg. Az ukrán first lady, Olena Zelenszka kíséretében egy játékot helyezett el az emlékműnél.
A brit királyi család tagja beszélt olyan ukrán gyermekekkel is, akiket Oroszország kitelepített vagy deportált, valamint ellátogatott egy rehabilitációs központba, ahol a frontról visszatérő veteránokkal találkozott.
(Reuters)
Kimondta Trump megbízottja: Európának merészebbnek kell lennie Moszkvával szemben
Európának nagyobb kockázatot kell vállalnia az orosz provokációkkal szemben - jelentette ki Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja kedden a Varsóban rendezett nemzetközi biztonsági konferencián.
Megszólalt a Kreml Európa védelmi gigaprojektjéről: nincsenek elragadtatva a "drónpajzstól"
Bármilyen fal felépítése Európában nyilvánvalóan rossz ötlet, beleértve a "drónfalét" is - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.
Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni
A volt szovjet tagköztársaságban, Moldovában egyértelmű győzelmet aratott, és egyedül is parlamenti többséget szerzett a nyugatos elnök, Maia Sandu pártja, a PAS. Moldova ezzel tovább haladhat a 2030-ra kitűzött EU-s csatlakozás útján. Az oroszbarát erők, amelyek a vártnál rosszabbul szerepeltek, nem ismerik el a végeredményt, de Moszkvából egyelőre olyan nyilatkozatok érkeztek, melyek alapján úgy tűnik, az orosz vezetés beletörődik az elég egyértelmű Nyugat-párti győzelembe. A Putyin-párti ellenzék ugyanakkor kedden megtámadta a választás végeredményét, és bejelentette, utcai tüntetésekkel kényszerítené ki annak megváltoztatását.
Harkivot bombázta Oroszország, kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tegnapi hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:
K&H: hozza a várakozásokat az Otthon Start, naponta 200 igénylést fogad be a bank
Az átlagos futamidő 22 év, az átlagos hitelösszeg 37 millió forint.
Vészjósló magyar államadósság-adatok érkeztek
A várakozások is romlottak.
Lángoló lakóház, robbanások, holttest – Az Oktoberfestet is be kellett zárni Münchenben a rendkívüli incidens miatt
Egy halott férfit találtak lőtt sebekkel, egy másik személy eltűnt.
Orbán Viktor: átlagosan 51 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok
A kormányfő szerint ez azért lehetséges, mert nem engedték, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen.
Olyan történik a forinttal, ami miatt az egész világ ámulva figyel – Mégis mi folyik itt?
A harmadik negyedévben is a világ élvonalában volt.
Fontos hír érkezett Japánban, jöhet a régóta várt fordulat
Októberben jöhet a kamatemelés.
Hatalmas füsttel és óriási lángokkal ég az egyik legnagyobb orosz olajfinomító: videókon a rejtélyes tűzeset
Több mint 700 kilométerre az ukrán határtól.
Átalakul a Netrisk: beszállnak a hitelközvetítésbe Magyarországon is?
Besnyő Márton irányítja az osztrák operációt is.
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.