  • Megjelenítés
Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
Az orosz külső hírszerzés (SzVR) tegnap egy közleményben azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a lengyel titkosszolgálatokkal összejátszva egy "szimulált támadást" tervez Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, hogy provokálja a NATO-tagállamokat és a szabotázsakciót Moszkvára kenje. Válaszul Kijev kijelentette, hogy a Kreml csak a saját jövőbeli "hamis zászlós" műveletét próbálja előkészíteni a vádaskodással, és az amerikai ISW elemzőház is erre hívta fel a figyelmet. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a létesítmény külső áramellátásának helyreállítását. Az ukrán elnök szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt. Az este folyamán Oroszország irányított légibombával mért csapást a Kelet-Ukrajnában fekvő Harkiv városa ellen, hat ember megsebesült. A támadás tüzet okozott az egyik helyi piacon, valamint néhány lakóépületben is, a tűzoltók ezáltal egész éjjel küzdöttek a lángokkal Ukrajna második legnagyobb városában. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel az orosz-ukrán frontról.
Megosztás

Nukleáris olvadás fenyeget Európa legnagyobb erőművében – Kongatja a vészharangot a nemzetközi ügynökség

Az orosz ellenőrzés alatt álló, Délkelet-Ukrajnában fekvő zaporizzsjai atomerőmű továbbra is vészhelyzeti dízelgenerátorokkal biztosítja a hűtést, miután bő egy hete megszakadt az utolsó külső áramellátási vonal - közölte szerdán az erőmű orosz vezetése a Reuters szerint.

Tovább a cikkhez
Nukleáris olvadás fenyeget Európa legnagyobb erőművében – Kongatja a vészharangot a nemzetközi ügynökség
Megosztás

Amerikai elemzőház: súlyos támadásra, hamis zászlós akcióra készül Moszkva a NATO ellen

Oroszország és Fehéroroszország különleges erői szabotázsakciókat hajthatnak végre Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, majd Ukrajnát vádolhatják meg a támadások elkövetésével - hívja fel a figyelmet az amerikai Institute for the Study of War (ISW) katonai elemzőház.

Tovább a cikkhez
Amerikai elemzőház: súlyos támadásra, hamis zászlós akcióra készül Moszkva a NATO ellen
Megosztás

Egymást érik a különösebbnél különösebb drónincidensek Európában – Itt az újabb rejtélyes észlelés

Azonosítatlan drón repült át egy norvégiai kisváros, Brønnøysund repülőtere felett tegnap este, ami a legutóbbi eset az engedély nélküli drónészlelések sorában az európai kontinensen - írta a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Egymást érik a különösebbnél különösebb drónincidensek Európában – Itt az újabb rejtélyes észlelés
Megosztás

Villámárvíz sújtotta Odesszát

Villámárvizek következtében összesen kilencen meghaltak a dél-ukrajnai Odesszában – közölte az ukrán katasztrófavédelem szerdán, ami mintegy 362 embert menekített ki.

Egy félszuterén lakásban élő öttagú család nem tudott kimenekülni a lezúduló ár elől.

Mindössze hét óra alatt majdnem két hónapnyi csapadék hullott le Odeszában a város polgármestere szerint.

(Reuters)

Megosztás

Orosz jelentés

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelmük tegnap éjszaka 20 ukrán drónt lőtt le Oroszország felett.

(TASzSz)

Megosztás

Ukrán jelentés érkezett

Az ukrán légvédelem a felszállt 49 orosz drónból 44-et megsemmisített az éjszaka folyamán.

A tegnap Dnyiprót ért orosz dróntámadást követően a sebesültek száma 31-re emelkedett, egy halálos áldozatról érkezett hír.

(Ukrinform)

Megosztás

Hatalmas füsttel és óriási lángokkal ég az egyik legnagyobb orosz olajfinomító: videókon a rejtélyes tűzeset

Ma kora reggel tűz ütött ki egy északnyugat-oroszországi olajfinomítóban, a hatóságok szerint nem dróntámadás történt - írja a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Hatalmas füsttel és óriási lángokkal ég az egyik legnagyobb orosz olajfinomító: videókon a rejtélyes tűzeset
Megosztás

Reagált Kijev az orosz hírszerzés súlyos vádjára – Ukrajna szabotázsakcióval rángatná háborúba az egész NATO-t?

Kijev visszautasította az orosz hírszerzés "értesülésein" alapuló azon állításokat, miszerint szabotázsakciót és provokációt terveznének Lengyelországban, hogy aztán Moszkvára tereljék a gyanút, és felháborodást váltsanak ki a NATO-n belül. Ukrajna "klasszikus hamis zászlós műveletnek" minősítette a vádakat - számol be a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Reagált Kijev az orosz hírszerzés súlyos vádjára – Ukrajna szabotázsakcióval rángatná háborúba az egész NATO-t?
Megosztás

Nem hagy fel Trump provokálásával Medvegyev: gúnyos posztban osztotta ki az amerikai elnököt

Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő az X-en reagált Donald Trump amerikai elnök keddi megjegyzésére, mely szerint tengeralattjárókat küldött az orosz partok közelébe.

Tovább a cikkhez
Nem hagy fel Trump provokálásával Medvegyev: gúnyos posztban osztotta ki az amerikai elnököt
Megosztás

Trump minél hamarabb találkozásra bírná Zelenszkijt és Putyint – Azt is elmondta, melyikőkük egy "papírtigris"

Donald Trump amerikai elnök ismét találkozót sürgetett Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között a háború lezárása érdekében - számol be a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Trump minél hamarabb találkozásra bírná Zelenszkijt és Putyint – Azt is elmondta, melyikőkük egy
Megosztás

Kijevbe utazott III. Károly brit király testvére

Anna brit hercegnő, II. Erzsébet néhai királynő egyetlen lánya Ukrajnába látogatott, hogy kifejezze szolidaritását a háborúban érintett gyermekekkel és családokkal.

A Buckingham-palota szerdai közleménye szerint a 75 éves hercegnő kedden Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel megvitatták Nagy-Britannia Ukrajnának nyújtott támogatását.

Anna hercegnő tiszteletét tette egy emlékműnél, amely a háborúban elhunyt gyermekekről emlékezik meg. Az ukrán first lady, Olena Zelenszka kíséretében egy játékot helyezett el az emlékműnél.

A brit királyi család tagja beszélt olyan ukrán gyermekekkel is, akiket Oroszország kitelepített vagy deportált, valamint ellátogatott egy rehabilitációs központba, ahol a frontról visszatérő veteránokkal találkozott.

(Reuters)

Megosztás

Kimondta Trump megbízottja: Európának merészebbnek kell lennie Moszkvával szemben

Európának nagyobb kockázatot kell vállalnia az orosz provokációkkal szemben - jelentette ki Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja kedden a Varsóban rendezett nemzetközi biztonsági konferencián.

Tovább a cikkhez
Kimondta Trump megbízottja: Európának merészebbnek kell lennie Moszkvával szemben
Megosztás

Megszólalt a Kreml Európa védelmi gigaprojektjéről: nincsenek elragadtatva a "drónpajzstól"

Bármilyen fal felépítése Európában nyilvánvalóan rossz ötlet, beleértve a "drónfalét" is - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a Kreml Európa védelmi gigaprojektjéről: nincsenek elragadtatva a
Megosztás

Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni

A volt szovjet tagköztársaságban, Moldovában egyértelmű győzelmet aratott, és egyedül is parlamenti többséget szerzett a nyugatos elnök, Maia Sandu pártja, a PAS. Moldova ezzel tovább haladhat a 2030-ra kitűzött EU-s csatlakozás útján. Az oroszbarát erők, amelyek a vártnál rosszabbul szerepeltek, nem ismerik el a végeredményt, de Moszkvából egyelőre olyan nyilatkozatok érkeztek, melyek alapján úgy tűnik, az orosz vezetés beletörődik az elég egyértelmű Nyugat-párti győzelembe. A Putyin-párti ellenzék ugyanakkor kedden megtámadta a választás végeredményét, és bejelentette, utcai tüntetésekkel kényszerítené ki annak megváltoztatását.

Tovább a cikkhez
Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni
Megosztás

Harkivot bombázta Oroszország, kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
zaporizzsja atomerőmű
Globál
Nukleáris olvadás fenyeget Európa legnagyobb erőművében – Kongatja a vészharangot a nemzetközi ügynökség
Pénzcentrum
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility