Egyre kétségbeejtőbb a helyzet: durva korlátozásokat jelentettek be az orosz benzinkutakon

Az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krímben a helyi hatóságok
a hétfőn bejelentett harmincról húsz literre csökkentették a benzinkutaknál az egy személynek kiadható üzemanyag legnagyobb mennyiségét.
Az intézkedés a tömegközlekedés, a szociális létesítmények, a közművek és a mentőszolgálatok ellátását nem érinti.
A 89 orosz régió közül elsőként a Krím és Szevasztopol jelentett be hétfőn magánszemélyekre vonatkozó korlátozást a benzinkutakon, de a RIA Novosztyi hírügynökség szerint más területekről is jeleztek hiányt. Az intézkedést az olajfinomítókból való szállítások csökkenése miatt rendelték el, a létesítményeket korábban ukrán dróntámadások érték. Szergej Civiljov orosz energiaügyi miniszter szerint a Krím-félszigetre irányuló üzemanyag-ellátás zavarai várhatóan október végéig teljesen megszűnnek.
"Ma összességében biztosított a kereslet és a kínálat egyensúlya az országban. Egyes régiókban problémák tapasztalhatók az ellátással kapcsolatban, és az energiaügyi minisztérium a régiókkal együttműködve kézi vezérléssel oldja meg ezeket a kérdéseket, és biztosítja a megfelelő olajtermékek rendelkezésre állását és szállítását" - mondta Szocsiban Novak.
Hozzátette, hogy a kőolajtermékek piacán a kiegészítő kínálat biztosítása érdekében a kormány úgy döntött, hogy megtiltja a dízelüzemanyag exportját a nem gyártók számára, és meghosszabbítja a benzin exportjának tilalmát minden piaci szereplő számára.
A Krímben a hatóságok arról állapodtak meg a kereskedőkkel, hogy a következő hónapban a dízelolaj literje nem lehet drágább 75 rubelnél, a 92-es benzin 70 rubelnél, a 95-ös 76 rubelnél, a 95-ös prémium pedig 80 rubelnél (1 rubel=mintegy 4 forint).
