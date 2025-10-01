Erős üzenetet küldött Orbán Viktor: Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük

A szerdai csúcstalálkozón Ukrajna helyzete, valamint védelmi és biztonsági kérdések kerülnek napirendre.

A magyar miniszterelnök

határozottan elutasította, hogy Ukrajna csatlakozási folyamatát az ő jóváhagyása nélkül indítsák el.

Álláspontja szerint a jogi keretek nem teszik lehetővé a különutas eljárást, mivel minden korábbi bővítési folyamat azonos jogi rend szerint zajlott.

Orbán gratulált a moldovai választások győztesének is, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

Moldova uniós csatlakozása nem kapcsolható össze Ukrajna helyzetével.

Ukrajna kapcsán kijelentette:

Nem tudjuk hol van a határa, nem tudjuk mennyien laknak benne, és nem tud megállni a saját lábán. Ha úgy döntenénk, hogy nem adunk pénzt, Ukrajna megszűnne mint állam."

A kormányfő kiemelte, hogy Ukrajna uniós tagságának elutasítása nem személyes politikai álláspontja, hanem a magyar nép döntése.

Ez nem alku kérdése: a magyar nép nem akar sem katonai, sem gazdasági integrációs formát Ukrajnával. Az én javaslatom egy stratégiai megállapodás, nem pedig tagság. Ukrajna hősies ország, támogatnunk kell őket, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy miként tesszük ezt"

– fogalmazott.

A drónfal-koalícióval kapcsolatban Orbán támogatásáról biztosította a katonai együttműködéseket.

Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjjük. Ha van drónfal, ha nincs"

– jelentette ki, bár a sajtó emlékeztetett rá, hogy 2022-ben egy Ukrajnából indult, végül Horvátországban lezuhant drónt nem sikerült elfogni.

Az orosz olajimport leállításával kapcsolatos kérdésre válaszolva a miniszterelnök közölte, hogy eddig senki sem kérte erre hivatalosan Magyarországot. Szerinte a földrajzi adottságok miatt nincs más választásunk, mint az orosz energiahordozók importja. Megjegyezte, hogy Donald Trump is csak érdeklődött a helyzetről, és tiszteletben tartja Magyarország álláspontját.

Címlapkép forrása: EU