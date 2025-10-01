  • Megjelenítés
Évekig titkolták: kiderült, mire képes Kína lopakodó vadászgépe, az amerikai F-35-ös legnagyobb versenytársa
Évekig titkolták: kiderült, mire képes Kína lopakodó vadászgépe, az amerikai F-35-ös legnagyobb versenytársa

Portfolio
A Military Watch Magazine katonai szaklap írta meg, hogy Kína eddig nem ismert részleteket árult el a J-35-ös ötödik generációs lopakodó vadászgép képességeiről.
Peking régóta munkálkodik azon, hogy felérjen (vagy akár meg is előzze) az Egyesült Államokhoz katonai szempontból. A légierő az elmúlt években komoly előrelépéseket tett, ennek egyik „koronaékszer” a J-35-ös kínai ötödik generációs lopakodó vadászgép, amelyeket egyértelműen az amerikai F-35-ös versenytársának szánnak. A két gép sok szempontból feltűnően hasonlít is egymásra, nem véletlen, hogy Washington korábban azzal vádolta meg Kínát, hogy egyszerűen ellopták a terveket és lemásolták a gépet.

Peking a törekvéseit viszont mindig „stratégiai homályban” tartja, vagyis alig árul el részleteket az egyes fejlesztései képességeiről, nem nagyon vannak hivatalos bemutatók sem. A J-35-ös is ilyen, már évek óta a Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) légierejének szolgálatában áll, mégis kevés hivatalos gyári információ ismert róla. A keleti nagyhatalom állami médiájában megjelent információk szerint a lopakodó a J-20-as, szintén ötödik generációs kínai fejlesztésű vadászgép 1990-es évek tartó fejlesztéseinek eredményeiből építkezik. Elmondták, hogy

a jármű radarkeresztmetszete nagyjából egy veréb méretével vetekszik, kisebb, mint egy emberi tenyér

(egy átlagos veréb testhossza körülbelül 14-18 centiméter). Kiemelték, hogy ezeket a lopakodó képességeket a törzs kialakításának, és az anyag kompozícióknak köszönhető. Peking szerint ezzel jelentősen meghaladják az amerikai F-22-es és az orosz Szu-57-es képességeit.

Kiderült emellett, hogy a gép maximális felszállási tömege 30 tonna, ezzel a közepes méretű vadászgépek felső kategóriájába tartozik.

A közlemény szerint ebben alig marad el az amerikai F-22-estől, de előzi az F-35-öst.

Peking közölte, hogy a J-35-öst a J-20-as kisebb és olcsóbb megfelelőiként fejlesztették ki, de emiatt a hatótávolsága kisebb, az érzékelői és a fegyverzetének hasznos terhelése is gyengébbek.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

