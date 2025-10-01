Hatalmas füsttel és óriási lángokkal ég az egyik legnagyobb orosz olajfinomító: videókon a rejtélyes tűzeset

A Jaroszlavl városában található Novo-Jaroszlavszki olajfinomítóban tomboló tűz

A helyi hatóságok szerint "emberi eredetű", és nem ukrán dróntámadás következménye.

Az orosz rendkívüli helyzetekért felelős minisztérium közlése szerint a tűzről helyi idő szerint körülbelül 6:30-kor érkezett bejelentés. Ezzel egy időben a közösségi médiában videók és fényképek kezdtek terjedni, amelyeken sűrű füstfelhők láthatók a finomítónál.

A refinery in Yaroslavl, Russia, caught fire overnight. The regional governor says there were no drone attacks and the fire is man-made. pic.twitter.com/9yNUBrsWFH https://t.co/9yNUBrsWFH — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) October 1, 2025

Russia's fuel crisis probably won't be made any better with Ukraine continuing to hit refineries.Another now in Yaroslavl, 800km from Ukraine. pic.twitter.com/0DcSU4yDbd https://t.co/0DcSU4yDbd — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 1, 2025

️Russia's fifth largest oil refinery is on fire this morning. Yaroslavl Oil Refinery with the total capacity of 15.7mln tons of oil per year was targeted. 700km from the frontline. pic.twitter.com/W1nhQEPo75 https://t.co/W1nhQEPo75 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 1, 2025

A hatóságok dolgoznak a lángok megfékezésén. Mihail Jevrajev, Jaroszlavl kormányzója hangsúlyozta, a tűzeset nem kapcsolódik bármilyen ukrán dróntámadáshoz, mivel aznap nem észleltek csapásokat a régióban. Jevrajev "emberi eredetű incidensként" utalt a tűzre, de nem pontosította, hogy balesetről vagy szándékos cselekményről van-e szó.

A Novo-Jaroszlavszki finomító, amely több mint 700 kilométerre található az ukrán határtól,

Észak-Oroszország legnagyobb és az ország ötödik legnagyobb olajfinomítója.

Az évi átlagosan 15 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes létesítmény már vált az ukrán erők célpontjává, legutóbb 2024 januárjában.

