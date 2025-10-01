  • Megjelenítés
Hatalmas füsttel és óriási lángokkal ég az egyik legnagyobb orosz olajfinomító: videókon a rejtélyes tűzeset
Hatalmas füsttel és óriási lángokkal ég az egyik legnagyobb orosz olajfinomító: videókon a rejtélyes tűzeset

Ma kora reggel tűz ütött ki egy északnyugat-oroszországi olajfinomítóban, a hatóságok szerint nem dróntámadás történt - írja a Kyiv Independent.

A Jaroszlavl városában található Novo-Jaroszlavszki olajfinomítóban tomboló tűz 

A helyi hatóságok szerint "emberi eredetű", és nem ukrán dróntámadás következménye.

Az orosz rendkívüli helyzetekért felelős minisztérium közlése szerint a tűzről helyi idő szerint körülbelül 6:30-kor érkezett bejelentés. Ezzel egy időben a közösségi médiában videók és fényképek kezdtek terjedni, amelyeken sűrű füstfelhők láthatók a finomítónál.

A hatóságok dolgoznak a lángok megfékezésén. Mihail Jevrajev, Jaroszlavl kormányzója hangsúlyozta, a tűzeset nem kapcsolódik bármilyen ukrán dróntámadáshoz, mivel aznap nem észleltek csapásokat a régióban. Jevrajev "emberi eredetű incidensként" utalt a tűzre, de nem pontosította, hogy balesetről vagy szándékos cselekményről van-e szó.

A Novo-Jaroszlavszki finomító, amely több mint 700 kilométerre található az ukrán határtól,

Észak-Oroszország legnagyobb és az ország ötödik legnagyobb olajfinomítója.

Az évi átlagosan 15 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes létesítmény már vált az ukrán erők célpontjává, legutóbb 2024 januárjában.

