Kiderült, milyen céllal repülhettek be a német légtérbe a gyanús repülő tárgyak

A drónok elrepültek többek között

egy erőmű, a kieli egyetemi kórház és a tartományi kormány épülete fölött is.

Egy belső feljegyzés szerint csütörtökön, röviddel 21 óra után először két kis drón repült át a Thyssenkrupp haditengerészeti részlegének gyárterületén. Röviddel ezután az egyetemi kórház felett egy „drónrajt anyadrónnal” láttak.

Röviddel 22 óra után egy hasonló formáció jelent meg a part menti erőmű felett és a Kieli-csatorna felett. Drónok később a tartományi parlament épülete, valamint a Heide olajfinomító fölött is elrepültek.

A belső feljegyzés szerint az állami rendőrség a drónok megfigyeléséből rájött, hogy azok párhuzamos pályán repültek, nyilvánvalóan azért, hogy pontosan felmérjék a földi létesítményeket.

A tartományi kormányzat nagyon visszafogottan nyilatkozott a drónészlelésekről, Sabine Sütterlin-Waack tartományi belügyminiszter pusztán arról beszélt, hogy kémkedés miatt folyik a nyomozás.

A múlt héten nemcsak Schleswig-Holstein tartományban észleltek gyanús drónokat: csütörtökön Mecklenburg–Elő-Pomerániában a Bundeswehr sanitzi bázisa, pénteken pedig a haditengerészet rostocki parancsnoksága fölött láttak pilóta nélküli repülőket.

