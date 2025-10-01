Kőkemény beszámoló érkezett a frontról: így zajlik az ősz legfontosabb csatája

Alexander Zaborovszkij, a Pokrovszk közelében 2025 szeptemberében harcoló orosz katona részletesen beszámolt a térségben uralkodó rendkívül nehéz körülményekről.
A katonák már csak párokban mernek mozogni ötfős csoportok helyett, és még így sem garantált, hogy mindannyian elérik a pozícióikat
- jellemezte a helyzetet Zaborovszkij.
A katona szerint az ellátmány már 50 kilométerre van a frontvonaltól. Ebből 15-20 kilométeres távolságig még van esély eljutni kisebb járművekkel, de azon túl csak gyalog vagy motorkerékpárral lehet közlekedni, ezen a szakaszon a könnyű járművek esetén is minimális túlélési eséllyel. Éjszaka pedig egyáltalán nincs lehetőség a mozgásra.
Kevesen tudják elképzelni, mit esznek mostanában a legények Dobropillja környékén.
Korábban beszámoltunk róla: bár hatalmas nyomás nehezedik a pokrovszki térségre, az orosz offenzíva ennek ellenére is lelassult szeptemberben.
Az elektronikai hadviselési eszközök sem jelentenek megoldást, mivel az ukrán fél legalább hat frekvenciasávon működik, amihez hat különböző zavaróberendezés kellene. Ráadásul ezek működtetéséhez jelentős energiaforrásra lenne szükség, amit szintén nem tudnak eljuttatni a csapatokhoz
Zaborovszkijszerint az újabb mozgósítás során besorozott katonákat, függetlenül a felkészítésüktől, a parancsnokok néhány hónap alatt fel fogják őrölni.
A légtér ellenőrzése nélkül ugyanez lesz a helyzet. Megtesszük ezt az 50 kilométert holttesteken keresztül, de aztán mi lesz?
- zárta beszámolóját.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, milyen céllal repülhettek be a német légtérbe a gyanús repülő tárgyak
Részletek szivárogtak ki a kieli drónészlelésekről.
Megpróbálja kiárazni magát az orosz piacról az UniCredit
Egyre jobban csökkenti kitettségét a bankcsoport.
Fra Angelicótól Gerhard Richterig – nagy őszi tárlatok az európai múzeumokban
A régi mesterek kedvelőire és a kortárs művészet híveire is izgalmas kiállítások várnak.
Nem jó hírek jöttek az amerikai feldolgozóiparból
Stagflációs szelek fújnak.
Ijesztő adatok derültek ki a magyarok életmódjáról
A lakosság harmada nem mozog, sportol rendszeresen.
Arany, bitcoin, vagy 4iG? - Mutatjuk, mivel lehetett a legnagyobbat nyerni idén a tőzsdén
Nagy nyerők és csúnya bukók.
Itt vannak a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei
Idén közel 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől.
Kiderült az igazság: ezért nem szabadulhat Európa a szennyező energiától a háború ellenére sem
Nemcsak anyagilag, hanem az életkörülményekben is nagy árat fizet a kontinens.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.