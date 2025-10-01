Kőkemény beszámoló érkezett a frontról: így zajlik az ősz legfontosabb csatája

Alexander Zaborovszkij, a Pokrovszk közelében 2025 szeptemberében harcoló orosz katona részletesen beszámolt a térségben uralkodó rendkívül nehéz körülményekről.

A katonák már csak párokban mernek mozogni ötfős csoportok helyett, és még így sem garantált, hogy mindannyian elérik a pozícióikat

- jellemezte a helyzetet Zaborovszkij.

A katona szerint az ellátmány már 50 kilométerre van a frontvonaltól. Ebből 15-20 kilométeres távolságig még van esély eljutni kisebb járművekkel, de azon túl csak gyalog vagy motorkerékpárral lehet közlekedni, ezen a szakaszon a könnyű járművek esetén is minimális túlélési eséllyel. Éjszaka pedig egyáltalán nincs lehetőség a mozgásra.

Kevesen tudják elképzelni, mit esznek mostanában a legények Dobropillja környékén.

Korábban beszámoltunk róla: bár hatalmas nyomás nehezedik a pokrovszki térségre, az orosz offenzíva ennek ellenére is lelassult szeptemberben.

Az elektronikai hadviselési eszközök sem jelentenek megoldást, mivel az ukrán fél legalább hat frekvenciasávon működik, amihez hat különböző zavaróberendezés kellene. Ráadásul ezek működtetéséhez jelentős energiaforrásra lenne szükség, amit szintén nem tudnak eljuttatni a csapatokhoz

Zaborovszkijszerint az újabb mozgósítás során besorozott katonákat, függetlenül a felkészítésüktől, a parancsnokok néhány hónap alatt fel fogják őrölni.

A légtér ellenőrzése nélkül ugyanez lesz a helyzet. Megtesszük ezt az 50 kilométert holttesteken keresztül, de aztán mi lesz?

- zárta beszámolóját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images