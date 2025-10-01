Lángoló lakóház, robbanások, holttest – Az Oktoberfestet is be kellett zárni Münchenben a rendkívüli incidens miatt

A tűzoltóságot szerda hajnalban 4.40-kor riasztották München északi részén. Nem sokkal később robbanások is hallatszottak.

A lakóháztól öt percnyi autóútra egy férfi holttestet találtak lőtt sebekkel. A rendőrség szerint az illető az érintett lakóházat robbanószerekkel szerelte fel és felgyújtotta. A Bild információi szerint a szülei házáról lehetett szó, és a férfi öngyilkos lett.

A holttesten egy hátizsák is van, a rendőrök attól tartanak, hogy ebben is robbanószerek lehetnek, ezért a tűzszerészek is kiérkeztek. A rendőrök eleinte csak helikopterrel közelítették meg a területet.

Egy személyt eltűntként tartanak nyilván.

A müncheni Theresienwiesén jelenleg is zajlik a világ legnagyobb sörfesztiválja, az Oktoberfest. A rendőrség egyelőre vizsgálódik, hogy a történteknek köze lehet-e a fesztiválhoz.

Emiatt a sörsátrak ma délelőtt nem nyitnak ki, és várhatóan legalább 17 óráig zárva marad az Oktoberfest területe.

Az észak-müncheni Lerchenauer Straße és környéke teljesen le van zárva, a környékbeli iskolákban ma nem lesz tanítás.

Címlapkép: A Hacker-Pschorr sörfőzde sátra az őszi müncheni sörfesztivál, a 190. Oktoberfest megnyitása után, 2025. szeptember 20-án. MTI/EPA/Szilágyi Anna