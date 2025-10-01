Lecsapott a francia haditengerészet: elfoglaltak egy orosznak gondolt hajót

A francia haditengerészet szerdán lépett a Boracay névre hallgató hajó fedélzetére, amely a francia Saint-Nazaire közelében horgonyzott. Egy névtelenséget kérő francia kormányforrás az AFP-nek megerősítette, hogy a hajót az Európai Unió által szankcionált orosz olajszállító flotta részeként azonosították.

Video shows the French military boarding the Russian shadow fleet tanker Boracay, according to BFMTV. pic.twitter.com/EyRhU47AiY https://t.co/EyRhU47AiY — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) October 1, 2025

Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy a hatóságok "súlyos jogsértések" miatt indítottak vizsgálatot a hajó ellen, de nem erősítette meg a dán légtérben szeptemberben észlelt rejtélyes drónrepülésekkel való esetleges kapcsolatot.

A The Maritime Executive szakportál szerint

a most megszállt tankhajót és más hajókat drónok indítóplatformjaként használhatták a dániai incidensek során.

A 2007-ben épült, korábban Pushpa és Kiwala néven is ismert Boracay már több napja horgonyoz a francia partok közelében. Az EU februárban, még Kiwala néven vette fel a hajót a szankciós listájára.

A bresti ügyészség vizsgálatot indított, miután a haditengerészettől jelentést kapott. Stéphane Kellenberger ügyész az AFP-nek elmondta, hogy a nyomozás a legénység "a hajó nemzetiségének igazolására való képtelensége" és "az együttműködés megtagadása" miatt indult.

A Marine Traffic hajókövető oldal adatai szerint a tankhajó szeptember 20-án hagyta el az orosz Primorszk kikötőjét Szentpétervár közelében, és október 20-án kellett volna megérkeznie az északnyugat-indiai Vadinarba.

