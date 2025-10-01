Már csak egy hét és jön az év legnagyobb energetikai eseménye!

Az első szekcióban az energiapiac új arcát vizsgálják meg a szakértők. Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Alda Ozola, at Európai Energiaszabályozók Tanácsának (CEER) alelnöke bemutatják az európai és magyar energiaszektor főbb kihívásait és a szabályozási környezet változásait. Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója és dr. Würzberg Guntram, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója pedig a piaci szereplők szemszögéből elemzik a helyzetet.

A második szekcióban a megújuló energiaforrások térnyerésével járó rendszerszintű alkalmazkodás kerül terítékre. Egy izgalmas és különleges dupla panelbeszélgetéssel készülünk, olyan szakértőkkel, mint Luczay Péter, az ALTEO Nyrt. termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese, valamint Jákli Gergely, a Paks II. elnök-vezérigazgatója.

Ezt követően az EKR és a árampiac kerül fókuszba. Racsek Dániel, a GNX Engineering Kft. alapító-ügyvezetője az energiatárolás paradigmaváltó hatásáról tart előadást, majd a hosszú távú áramvásárlási megállapodások (PPA) lehetőségeiről és az energiatárolók üzleti modelljeiről folytatnak panelbeszélgetést a szakértők. A másik szekcióban az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer kerül fókuszba, amelyet a nyár folyamán jelentősen átalakítottak. A témáról Nguyen Thu Trang, a METCE Magyarország energiahatékonysági üzletfejlesztési igazgatója beszélget majd a panel többi résztvevőjével.

A gázszektor átalakulása is kiemelt téma lesz. Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője moderálásával olyan szakértők vitatják meg a földgáz jövőbeli szerepét, mint Fritsch László, az MVM CEEnergy Zrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettese és Ferencz I. Szabolcs, a Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A konferencia záró szekciójában a Jedlik Ányos Energetikai Program kerül fókuszba. Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár bemutatja ezt az átfogó állami támogatási kezdeményezést, amely új lendületet adhat a vállalati fejlesztéseknek a zöld átállás jegyében.

