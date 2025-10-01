Megszólalt a Kreml Európa védelmi gigaprojektjéről: nincsenek elragadtatva a "drónpajzstól"

Az orosz elnök sajtótitkára újságírói kérdésre válaszolva arra reagált, hogy az Európai Bizottság a minap kezdeményezte egy "drónfal" létrehozását az unió keleti szárnyán.
A falak építése mindig rossz dolog, ahogy azt a történelem is mutatja. És nagyon szomorú, hogy Ukrajna militarista, konfrontatív politikája potenciálisan új elválasztó falak építésében kezdhet most materializálódni
- nyilatkozott a szóvivő.
Peszkov szerint Európa továbbra is a militarizmus útját járja, ahelyett, hogy keresné a párbeszéd lehetőségét, és biztonsági garanciákat teremtene meg. Megjegyezte, hogy az európai országokban "különböző vélemények" vannak ezzel kapcsolatban.
Leszögezte, hogy a Kreml negatívan értékeli az Oroszország elleni esetleges mélységi csapásokról szóló legújabb ukrán nyilatkozatokat. Hozzátette, hogy Kijev gyakran tesz vitézkedő kijelentéseket Moszkvának címezve, ám a fronton más a helyzet.
Mint mondta, a Kremlben nem tudják, mi állhat ukrán képviselők azon kijelentései mögött, melyek szerint a konfliktus még idén lezárulhat. Odesszával és Mikolajivval kapcsolatban megjegyezte, hogy szerinte a két ukrán városban "sokan vannak, aki szeretnék a sorsukat Oroszországgal összekötni", de ők jelenleg ennek "aligha mernek hangot adni", mert "ez egyszerűen életveszélyes".
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy már megszületett volna a döntés arról, hogy Ukrajna amerikai Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket kapjon.
A Kreml hétfői állásfoglalásával összhangban megismételte, hogy még ha kerülnének is Tomahawkok Ukrajnába, ezek nem változtatnák meg a katonai helyzetet.
Az amerikaiak messze nem mindenkinek szállítanak Tomahawk rakétákat. Az európaiak közül, ha nem tévedek, csak Spanyolországnak és Hollandiának, a többiektől valahogy óvakodnak. És ha úgy vélik, hogy Ukrajna felelősségteljes állam, amely felelősségteljesen fogja használni őket, akkor ez számomra meglepő lenne
- fogalmazott Lavrov.
Azzal a listával kapcsolatban, amelyet az ukrán küldöttség adott át a júliusi kétoldalú tárgyalásokon a Kijev szerint az orosz fél által elrabolt ukrán gyermekekről, kijelentette:
"Hosszas rábeszélés után az ukránok átadtak egy 339 gyermekből álló listát. Ezek legtöbbje nem gyermek volt, hanem felnőtt (…), és a legtöbbjük nem Oroszországban, hanem Európában tartózkodott" - nyilatkozott.
Lavrov Szocsiban kitért a vasárnapi moldovai parlamenti választásokra is,
amelyeket csalárdnak nevezett, és megdöbbentőnek minősítette az ott elkövetett állítólagos szavazatmanipulációt. Elmondása szerint Maia Sandu elnök pártját a külföldön mozgósított erőforrások segítették hozzá szűken a "kívánt eredmény" eléréséhez, és a "hazafias ellenzék" Moldován belül a manipulációk ellenére is több voksot kapott, mint a kormánypárt. Kifogásolta, hogy miközben Európában "szinte mindenkit ölben vittek" voksolni, addig Oroszországban csak két szavazóhelyiséget nyitottak meg a moldovai hatóságok a voksolásra jogosult állampolgáraik számára, mindkettőt Moszkvában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni
Meglepetésszerű eredmény született Moldovában.
Megszólalt a Kreml Európa védelmi gigaprojektjéről: nincsenek elragadtatva a "drónpajzstól"
Az amerikai Tomahawk-rakétákról is üzentek.
ÁKK: Átrendeződés jön a lakossági állampapírok között, cél a stabilitás növelése
Hoffmann Mihály ÁKK-vezért kérdeztük a változásokról.
Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI
Máris szerzői jogi aggályok merültek fel.
Új fejezetéhez ért az EU történelmi jelentőségű kereskedelmi vitája
Az Unió ellen határozott a WTO.
Pusztító földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket: legalább öt halálos áldozatot követelt a katasztrófa
A tengerszintre is hatással lehet a térségben.
Megszólalt Zelenszkij: vészhelyzet van, kritikus a helyzet Ukrajna legnagyobb atomerőművében
Az ukrán elnök szerint sosem volt még ilyen súlyos a helyzet.
A Fitch felminősítette a CIB Bankot
Az új minősítés kilátása stabil.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.