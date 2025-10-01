Bármilyen fal felépítése Európában nyilvánvalóan rossz ötlet, beleértve a "drónfalét" is - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.

Az orosz elnök sajtótitkára újságírói kérdésre válaszolva arra reagált, hogy az Európai Bizottság a minap kezdeményezte egy "drónfal" létrehozását az unió keleti szárnyán.

A falak építése mindig rossz dolog, ahogy azt a történelem is mutatja. És nagyon szomorú, hogy Ukrajna militarista, konfrontatív politikája potenciálisan új elválasztó falak építésében kezdhet most materializálódni

- nyilatkozott a szóvivő.

Peszkov szerint Európa továbbra is a militarizmus útját járja, ahelyett, hogy keresné a párbeszéd lehetőségét, és biztonsági garanciákat teremtene meg. Megjegyezte, hogy az európai országokban "különböző vélemények" vannak ezzel kapcsolatban.

Leszögezte, hogy a Kreml negatívan értékeli az Oroszország elleni esetleges mélységi csapásokról szóló legújabb ukrán nyilatkozatokat. Hozzátette, hogy Kijev gyakran tesz vitézkedő kijelentéseket Moszkvának címezve, ám a fronton más a helyzet.

Mint mondta, a Kremlben nem tudják, mi állhat ukrán képviselők azon kijelentései mögött, melyek szerint a konfliktus még idén lezárulhat. Odesszával és Mikolajivval kapcsolatban megjegyezte, hogy szerinte a két ukrán városban "sokan vannak, aki szeretnék a sorsukat Oroszországgal összekötni", de ők jelenleg ennek "aligha mernek hangot adni", mert "ez egyszerűen életveszélyes".

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy már megszületett volna a döntés arról, hogy Ukrajna amerikai Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket kapjon.

A Kreml hétfői állásfoglalásával összhangban megismételte, hogy még ha kerülnének is Tomahawkok Ukrajnába, ezek nem változtatnák meg a katonai helyzetet.

Az amerikaiak messze nem mindenkinek szállítanak Tomahawk rakétákat. Az európaiak közül, ha nem tévedek, csak Spanyolországnak és Hollandiának, a többiektől valahogy óvakodnak. És ha úgy vélik, hogy Ukrajna felelősségteljes állam, amely felelősségteljesen fogja használni őket, akkor ez számomra meglepő lenne

- fogalmazott Lavrov.

Azzal a listával kapcsolatban, amelyet az ukrán küldöttség adott át a júliusi kétoldalú tárgyalásokon a Kijev szerint az orosz fél által elrabolt ukrán gyermekekről, kijelentette:

"Hosszas rábeszélés után az ukránok átadtak egy 339 gyermekből álló listát. Ezek legtöbbje nem gyermek volt, hanem felnőtt (…), és a legtöbbjük nem Oroszországban, hanem Európában tartózkodott" - nyilatkozott.

Lavrov Szocsiban kitért a vasárnapi moldovai parlamenti választásokra is,

amelyeket csalárdnak nevezett, és megdöbbentőnek minősítette az ott elkövetett állítólagos szavazatmanipulációt. Elmondása szerint Maia Sandu elnök pártját a külföldön mozgósított erőforrások segítették hozzá szűken a "kívánt eredmény" eléréséhez, és a "hazafias ellenzék" Moldován belül a manipulációk ellenére is több voksot kapott, mint a kormánypárt. Kifogásolta, hogy miközben Európában "szinte mindenkit ölben vittek" voksolni, addig Oroszországban csak két szavazóhelyiséget nyitottak meg a moldovai hatóságok a voksolásra jogosult állampolgáraik számára, mindkettőt Moszkvában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images