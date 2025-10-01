Nem hagy fel Trump provokálásával Medvegyev: gúnyos posztban osztotta ki az amerikai elnököt

Egy vagy két tengeralattjárót küldtem Oroszország partjainak közelébe
– mondta kedden amerikai katonai vezetőknek Trump, aki azt is megjegyezte:
25 évvel Oroszország és Kína előtt járunk a tengeralattjárók terén. Jobbak és újabbak a mieink.
Az amerikai elnök ezzel azokra az augusztus eleji eseményekre utalt, mikor Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettesének Telegram-bejegyzését követően két atom-tengeralattjáró küldését rendelte el az orosz partok közelébe. Medvegyev akkori posztjában a szovjet időkből származó „Halott Kéz” nevű rendszerrel fenyegette meg az Egyesült Államokat, amely akkor is képes nukleáris ellencsapásra, ha egy korábbi csapásban a teljes orosz vezetést likvidálták.
A volt orosz elnök azóta sem állt le Trump „provokálásával”: egy szeptember 24-i bejegyzésében például azt írta, az amerikai elnök „alternatív valóságba” került, majd pedig ironikusan utalt arra, Trump milyen gyakran változtatja véleményét.
Medvegyev most sem hagyta ki, hogy az amerikai elnök megjegyzésére reagáljon. Az X-en angol nyelvű bejegyzésében azt írta:
A „Nuclear Subs for Posts on X” című thrillersorozat új epizódja. Trump ismét felhozta az állítólag „az orosz partokhoz küldött” tengeralattjárókat, és ragaszkodott ahhoz, hogy azok „nagyon jól el vannak rejtve”. Ahogy a mondás tartja, nehéz megtalálni egy fekete macskát egy sötét szobában – különösen, ha nincs is ott.
Vagyis Medvegyev lényegében azt írta, Trump nem mondott igazat, hogy amerikai tengeralattjárók lettek volna vagy lennének az orosz partok közelében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
