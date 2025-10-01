Nukleáris olvadás fenyeget Európa legnagyobb erőművében – Kongatja a vészharangot a nemzetközi ügynökség

Az orosz állami RIA hírügynökség alapján
az erőmű orosz vezetése azt állítja, a tartalék áramellátás egyelőre elegendő,
de a rendszeres külső áramellátás helyreállítása az ukrán tüzérségi támadások miatt lehetetlen. Ukrajna ezzel szemben az orosz támadásokat hibáztatja ugyanezért.
Európa legnagyobb atomerőműve több mint egy hete külső áramellátás nélkül működik, ami messze a leghosszabb ilyen incidens a több mint három és fél éve tartó háború során
- nyilatkozta Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ, illetve angolul IAEA) főigazgatója.
A veszély abban rejlik, hogy
bármiféle áram nélkül nem lenne hűthető a nukleáris fűtőanyag a reaktorokban, és fennállna az olvadás veszélye,
mindössze 500 kilométerre a világ legsúlyosabb nukleáris balesetének, az 1986-os csernobili katasztrófának a helyszínétől. Jelenleg minden reaktor leállított állapotban van, így a szokásosnál hűvösebbek.
A reaktoregységek és a kiégett fűtőelemek jelenlegi állapota stabil, amíg a dízelgenerátorok elegendő energiát tudnak biztosítani a létfontosságú biztonsági funkciók és a hűtés fenntartásához
- mondta Grossi, hozzátéve: "Rendkívül fontos, hogy a külső áramellátást helyreállítsák."
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap azt mondta, még soha sem volt ehhez fogható vészhelyzet a zaporizzsjai erőműben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
