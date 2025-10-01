  • Megjelenítés
Nukleáris olvadás fenyeget Európa legnagyobb erőművében – Kongatja a vészharangot a nemzetközi ügynökség
Nukleáris olvadás fenyeget Európa legnagyobb erőművében – Kongatja a vészharangot a nemzetközi ügynökség

Az orosz ellenőrzés alatt álló, Délkelet-Ukrajnában fekvő zaporizzsjai atomerőmű továbbra is vészhelyzeti dízelgenerátorokkal biztosítja a hűtést, miután bő egy hete megszakadt az utolsó külső áramellátási vonal - közölte szerdán az erőmű orosz vezetése a Reuters szerint.

Az orosz állami RIA hírügynökség alapján

az erőmű orosz vezetése azt állítja, a tartalék áramellátás egyelőre elegendő,

de a rendszeres külső áramellátás helyreállítása az ukrán tüzérségi támadások miatt lehetetlen. Ukrajna ezzel szemben az orosz támadásokat hibáztatja ugyanezért.

Európa legnagyobb atomerőműve több mint egy hete külső áramellátás nélkül működik, ami messze a leghosszabb ilyen incidens a több mint három és fél éve tartó háború során

- nyilatkozta Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ, illetve angolul IAEA) főigazgatója.

A veszély abban rejlik, hogy

bármiféle áram nélkül nem lenne hűthető a nukleáris fűtőanyag a reaktorokban, és fennállna az olvadás veszélye,

mindössze 500 kilométerre a világ legsúlyosabb nukleáris balesetének, az 1986-os csernobili katasztrófának a helyszínétől. Jelenleg minden reaktor leállított állapotban van, így a szokásosnál hűvösebbek.

A reaktoregységek és a kiégett fűtőelemek jelenlegi állapota stabil, amíg a dízelgenerátorok elegendő energiát tudnak biztosítani a létfontosságú biztonsági funkciók és a hűtés fenntartásához

- mondta Grossi, hozzátéve: "Rendkívül fontos, hogy a külső áramellátást helyreállítsák."

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap azt mondta, még soha sem volt ehhez fogható vészhelyzet a zaporizzsjai erőműben.

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

ukrajna drón ukrán katonák orosz-ukrán háború UAV harkiv
Globál
