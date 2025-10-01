  • Megjelenítés
Orosz támadás érte Csernobilt, elsötétült az atomreaktor
Globál

Orosz támadás érte Csernobilt, elsötétült az atomreaktor

Portfolio
Az orosz tüzérségi támadás érte Szlavuticsot, az energetikai infrastruktúra bombázása miatt áramszünet következett be a csernobili atomerőműben.

Orosz bombatámadás érte Szlavuticsot, aminek következtében áramszünet alakult ki a településen, valamint a mellette található csernobili atomerőmű létesítményeiben - közölte az ukrán energiaügyi minisztérium.

A feszültségingadozások miatt áramellátás nélkül maradt az újonnan épült zóna is, amely kulcsfontosságú létesítmény, és amely elkülöníti a csernobili atomerőmű megsemmisült negyedik blokkját, valamint megakadályozza a radioaktív anyagok környezetbe jutását

– áll a jelentésben.

Jelenleg a szakemberek az áramszolgáltatás helyreállításán dolgoznak.

Kapcsolódó cikkünk

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna drón ukrán katonák orosz-ukrán háború UAV harkiv
Globál
Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility