Orosz támadás érte Csernobilt, elsötétült az atomreaktor

Orosz bombatámadás érte Szlavuticsot, aminek következtében áramszünet alakult ki a településen, valamint a mellette található csernobili atomerőmű létesítményeiben - közölte az ukrán energiaügyi minisztérium.

A feszültségingadozások miatt áramellátás nélkül maradt az újonnan épült zóna is, amely kulcsfontosságú létesítmény, és amely elkülöníti a csernobili atomerőmű megsemmisült negyedik blokkját, valamint megakadályozza a radioaktív anyagok környezetbe jutását

– áll a jelentésben.

Jelenleg a szakemberek az áramszolgáltatás helyreállításán dolgoznak.

