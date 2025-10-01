Az ukrán Dezinformáció Elleni Központ tegnap reagált Moszkva vádjaira, miszerint
Kijev egy szabotázs- és felderítő csoportot verbuvál lengyelországi incidensek végrehajtására,
két ukránbarát milícia, a "Szabad Oroszország" Légió és a fehérorosz Kastuś Kalinoŭski ezred harcosainak bevonásával.
Aljina Aljekszjejeva, a központ vezetőhelyettese az ukrán Kyiv Independentnek elmondta, hogy az orosz narratívák csupán "információs alibiként" szolgálnak, és
valós céljuk, hogy előkészítsék oroszország saját jövőbeli akcióit.
A fő cél a NATO reakciójának tesztelése, félelem keltése az európai társadalmakban, és az Ukrajna iránti támogatás csökkentése
- nyilatkozta Aljekszjejeva. Hozzátette, hogy ha Oroszország szabotázscsoportokat vetne be vagy provokációkkal sértené meg a lengyel határt, az szerinte csak erősítené a NATO elszántságát, hogy támogassa Ukrajnát.
Az orosz külső hírszerzés, az SzVR tegnap hozott nyilvánosságra egy közleményt, melyben azt írták, az ukrán védelmi minisztérium a lengyel titkosszolgálatokkal együttműködve egy "provokáció megrendezését" tervezi.
Előfordulhat, hogy a megrendezett művelet során szimulált támadást intéznek a lengyel kritikus infrastruktúra ellen, hogy fokozzák a közvélemény felháborodását
- vélekedett az SzVR, amely szerint a feltétlezett akció célja az lenne, hogy a NATO-tagállamokat is "bevonják egy Moszkva elleni fegyveres konfliktusba".
Oroszország szerint a tervbe bevont lengyelek által "azonosított és semlegesített" elkövetők később Moszkvát és Minszket neveznék meg a nyilvánosság előtt a destabilizációs szabotázsakció irányítójaként.
Az európai országokat ért "orosz dróntámadások" sorozatának árnyékában egy ilyen esemény egyértelművé tenné a lengyelek és más európaiak számára, hogy minden ellenséges akció mögött Moszkva és Minszk áll
- fogalmaz az orosz hírszerzés közleménye, amely a korábbi lengyel és román légtérsértéseket is "megrendezettnek" titulálta.
Kijev, amely most tagadta Moszkva állításait, "kudarcra ítéltnek" nevezte az orosz hírszerzés által felvázolt "hamis zászlós" forgatókönyvet, megjegyezve, hogy a NATO-partnerek
jól tudják, ki áll valójában a provokációk mögött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
