Az orosz haderő nemrég új szállítmányt kapott a BMPT Terminatorok-ból, amelyeket eddig csak korlátozott számban vetettek be az Ukrajna elleni háborúban. A friss jelentés szerint legalább öt ilyen, erősen felfegyverzett járművet adott át az UralVagonZavod vállalat.

Az Uralvagonzavod nagy megrendelést teljesít BMPT-k gyártására: nagy a kereslet erre a járműre. Mindig is azt hitték, hogy a tankok a szárazföldi erők fő támadó ereje. Most már azt mondhatjuk, hogy a BMPT-k is csatlakoztak hozzájuk

– mondta Aleksandr Potapov, a konszern vezérigazgatója.

UVZ showed the delivery of BMPTs to the Russian Armed Forces .Quote: https://t.co/6MZ3nNwHVm — Andrei_bt (@AndreiBtvt) October 1, 2025

A Terminator járműveket arra tervezték, hogy tűztámogatást nyújtsanak a harckocsi-alakulatoknak. Elsődleges feladatuk az ellenséges gyalogság, a könnyű páncélozott járművek és az előrenyomuló tankokat fenyegető megerősített állások elleni harc.

Minden jármű két 30 mm-es automata gépágyúval, két AG-30 automata gránátvetővel és az Ataka rendszerből származó páncéltörő irányított rakétákkal van felszerelve. Ez a kombináció lehetővé teszi számukra mind a földi, mind az alacsonyan repülő légi célpontok elleni harcot, elméletileg sokoldalú eszközzé téve őket a kombinált fegyvernemi műveletekben.

E jellemzők ellenére a Terminator járművek tényleges hatékonysága Ukrajnában továbbra is kérdéses. A csatateret egyre inkább drónok uralják, amelyek könnyen észlelhetik és célba vehetik a nagy, lassan mozgó járműveket.

Bevetése jelentős veszteségeket eredményezhet, ha nem támogatják gyalogsággal és elektronikai hadviselési eszközökkel.

Az orosz tájékoztatás szerint a legújabb modell - a harci tapasztalatokat figyelembe véve - fokozott dinamikus védelemmel és kiegészítő oldalsó védelemmel rendelkezik. Felszerelték ezen kívül drónellenes rácsokkal (közismertebb nevükön "tyúkketrecekkel"), valamint EW-rendszerekkel is.

