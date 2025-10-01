Súlyos válaszcsapásra készül Moszkva Brüsszel legújabb terveivel szemben

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden aláírt egy rendeletet, amely lehetővé teszi az állami tulajdonú eszközök gyorsított értékesítését egy speciális eljárás keretében. A kormányhoz közel álló forrás szerint a rendelet célja különböző vállalatok – mind orosz, mind külföldi – eladásának felgyorsítása. Ennek segítségével

amennyiben az Európai Unió megkezdi az orosz vagyonok lefoglalását, Moszkva szimmetrikus intézkedésekkel válaszolhat.

Több száz nyugati vállalat – köztük az UniCredit SpA, a Raiffeisen Bank International AG, a PepsiCo Inc. és a Mondelez International Inc. – továbbra is működik Oroszországban a banki szektortól a fogyasztási cikkekig terjedő ágazatokban.

Nem sokkal korábban az EU-vezetők egy olyan tervet dolgoztak ki, amely 140 milliárd eurós (164 milliárd dolláros) hitelt biztosítana Ukrajnának a befagyasztott orosz eszközökből.

Az orosz rendelet 10 napra korlátozza az értékesítés előtti értékbecsléseket, és felgyorsítja a tulajdonjog állami bejegyzését. Putyin rendelete hangsúlyozta, hogy a változtatások az Oroszország elleni szankciókra adott válaszlépések.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az EU vagyonkezelési tervét "az orosz tulajdon illegális lefoglalásának, lopásnak" nevezte. Putyin korábban figyelmeztetett, hogy a globális pénzügyi rend aláásását jelentené, ha a Nyugat lefoglalná Oroszország külföldön befagyasztott állami tartalékait.

A rendelet ezen kívül eszköz a korábban orosz befektetők tulajdonában lévő eszközök értékesítésére is. A Kreml fokozta az orosz állampolgárok – köztük külföldi útlevéllel rendelkezők vagy szélsőségességgel, korrupcióval vádoltak – vagyonának lefoglalását. Az elkobzott vagyontárgyakat gyakran új tulajdonosoknak adják el az állami költségvetés feltöltése érdekében.

