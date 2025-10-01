  • Megjelenítés
Trump minél hamarabb találkozásra bírná Zelenszkijt és Putyint – Azt is elmondta, melyikőkük egy
Globál

Trump minél hamarabb találkozásra bírná Zelenszkijt és Putyint – Azt is elmondta, melyikőkük egy "papírtigris"

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök ismét találkozót sürgetett Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között a háború lezárása érdekében - számol be a Kyiv Independent.

Trump tegnap amerikai tábornokok és admirálisok előtt beszélt arról, hogy rendezni kell az orosz-ukrán háborút.

Az egyetlen módja ennek az erő felmutatása. Ha gyengék lennénk, fel sem vennék a telefont. [...] Zelenszkijnek össze kell hoznia a találkozót és le kell zárnia ezt a helyzetet

- fogalmazott az amerikai elnök.

Zelenszkij már többször jelezte, hogy kész találkozni Putyinnal, de az orosz vezető erre válaszul Moszkvát javasolta helyszínként, amit Zelenszkij elutasított.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter augusztusban az NBC Newsnak kijelentette, nem terveznek Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót, mivel Kijev nem fogadja el Moszkva feltételeit, beleértve a NATO-tagság kizárását és az ukrán területi engedményeket.

Trump a tegnapi beszédében megismételte azon állítását, miszerint Oroszország és Ukrajna "heti 5000-7000 katonát veszít", és a konfliktust "a második világháború óta a legrosszabb háborúnak" nevezte. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy nemrég egy nukleáris tengeralattjárót vezényelt orosz fennhatóságú vizek közelébe.

25 évvel Oroszország és Kína előtt járunk a tengeralattjárók terén. Jobbak és újabbak a mieink. De ez olyasmi, amire soha nem akarunk gondolni sem

- mondta Trump, aki augusztusban már említette, hogy amerikai nukleáris tengeralattjárókat vezényeltek "közelebb Oroszországhoz" egy Dmitrij Medvegyev volt orosz elnökkel folytatott feszült adok-kapok után.

Trump emellett ismételten kifejezte a csalódottságát Putyinban a háború elhúzódása miatt,

és elmondása szerint egyszer figyelmeztette is az orosz vezetőt, hogy az évekig tartó háború "nem fest jól" és "papírtigrisként" tünteti fel őt.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta Trump megbízottja: Európának merészebbnek kell lennie Moszkvával szemben

Harkivot bombázta Oroszország, kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1443482838-felhő-fény-hadihajó-hajó-horizont-nap-tenger-tengeralattjáró-viz
Globál
Nem hagy fel Trump provokálásával Medvegyev: gúnyos posztban osztotta ki az amerikai elnököt
Pénzcentrum
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility