Trump minél hamarabb találkozásra bírná Zelenszkijt és Putyint – Azt is elmondta, melyikőkük egy "papírtigris"

Trump tegnap amerikai tábornokok és admirálisok előtt beszélt arról, hogy rendezni kell az orosz-ukrán háborút.
Az egyetlen módja ennek az erő felmutatása. Ha gyengék lennénk, fel sem vennék a telefont. [...] Zelenszkijnek össze kell hoznia a találkozót és le kell zárnia ezt a helyzetet
- fogalmazott az amerikai elnök.
Zelenszkij már többször jelezte, hogy kész találkozni Putyinnal, de az orosz vezető erre válaszul Moszkvát javasolta helyszínként, amit Zelenszkij elutasított.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter augusztusban az NBC Newsnak kijelentette, nem terveznek Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót, mivel Kijev nem fogadja el Moszkva feltételeit, beleértve a NATO-tagság kizárását és az ukrán területi engedményeket.
Trump a tegnapi beszédében megismételte azon állítását, miszerint Oroszország és Ukrajna "heti 5000-7000 katonát veszít", és a konfliktust "a második világháború óta a legrosszabb háborúnak" nevezte. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy nemrég egy nukleáris tengeralattjárót vezényelt orosz fennhatóságú vizek közelébe.
25 évvel Oroszország és Kína előtt járunk a tengeralattjárók terén. Jobbak és újabbak a mieink. De ez olyasmi, amire soha nem akarunk gondolni sem
- mondta Trump, aki augusztusban már említette, hogy amerikai nukleáris tengeralattjárókat vezényeltek "közelebb Oroszországhoz" egy Dmitrij Medvegyev volt orosz elnökkel folytatott feszült adok-kapok után.
Trump emellett ismételten kifejezte a csalódottságát Putyinban a háború elhúzódása miatt,
és elmondása szerint egyszer figyelmeztette is az orosz vezetőt, hogy az évekig tartó háború "nem fest jól" és "papírtigrisként" tünteti fel őt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kínos "szégyenlista" látott napvilágot Európa legnagyobb gazdaságáról
Befejezetlen híd, drága denevérköltöztetés is szerepel a felsorolásban.
Példátlan lépés Európában: betiltja a fél netet a 16 év alattiaknak egy ország
A Facebookot, a TikTokot, az Instagramot és az X-et is blokkolják.
Rendkívüli: megállt az élet Washingtonban, leállt a kormányzat
Nem született egyezség.
Kimondta Trump megbízottja: Európának merészebbnek kell lennie Moszkvával szemben
Több rizikó vállalására biztatott.
Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni
Meglepetésszerű eredmény született Moldovában.
Megszólalt a Kreml Európa védelmi gigaprojektjéről: nincsenek elragadtatva a "drónpajzstól"
Az amerikai Tomahawk-rakétákról is üzentek.
ÁKK: Átrendeződés jön a lakossági állampapírok között, cél a stabilitás növelése
Hoffmann Mihály ÁKK-vezért kérdeztük a változásokról.
Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI
Máris szerzői jogi aggályok merültek fel.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.