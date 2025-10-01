Trump minél hamarabb találkozásra bírná Zelenszkijt és Putyint – Azt is elmondta, melyikőkük egy "papírtigris"

Trump tegnap amerikai tábornokok és admirálisok előtt beszélt arról, hogy rendezni kell az orosz-ukrán háborút.

Az egyetlen módja ennek az erő felmutatása. Ha gyengék lennénk, fel sem vennék a telefont. [...] Zelenszkijnek össze kell hoznia a találkozót és le kell zárnia ezt a helyzetet

- fogalmazott az amerikai elnök.

Zelenszkij már többször jelezte, hogy kész találkozni Putyinnal, de az orosz vezető erre válaszul Moszkvát javasolta helyszínként, amit Zelenszkij elutasított.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter augusztusban az NBC Newsnak kijelentette, nem terveznek Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót, mivel Kijev nem fogadja el Moszkva feltételeit, beleértve a NATO-tagság kizárását és az ukrán területi engedményeket.

Trump a tegnapi beszédében megismételte azon állítását, miszerint Oroszország és Ukrajna "heti 5000-7000 katonát veszít", és a konfliktust "a második világháború óta a legrosszabb háborúnak" nevezte. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy nemrég egy nukleáris tengeralattjárót vezényelt orosz fennhatóságú vizek közelébe.

25 évvel Oroszország és Kína előtt járunk a tengeralattjárók terén. Jobbak és újabbak a mieink. De ez olyasmi, amire soha nem akarunk gondolni sem

- mondta Trump, aki augusztusban már említette, hogy amerikai nukleáris tengeralattjárókat vezényeltek "közelebb Oroszországhoz" egy Dmitrij Medvegyev volt orosz elnökkel folytatott feszült adok-kapok után.

Trump emellett ismételten kifejezte a csalódottságát Putyinban a háború elhúzódása miatt,

és elmondása szerint egyszer figyelmeztette is az orosz vezetőt, hogy az évekig tartó háború "nem fest jól" és "papírtigrisként" tünteti fel őt.

