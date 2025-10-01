  • Megjelenítés
Váratlan ajándékot kapott Ukrajna: fegyverek tömkelege érkezhet az országba
Globál

Váratlan ajándékot kapott Ukrajna: fegyverek tömkelege érkezhet az országba

Portfolio
Az MGI Engineering brit vállalat bejelentette, hogy néhány héten belül olcsó, közepes hatótávolságú kamikaze drónokat szállít Ukrajnának - számoltak be róla ukrán források.

A volt Formula 1-es mérnök, Mike Gascoyne által alapított cég közleménye szerint a SkyShark névre keresztelt kamikaze drónok hat héten belül bevetésre kerülnek Ukrajnában. Emellett az MGI Engineering egy nagyobb teherbírású csapásmérő platformot, a TigerShark-ot is fejleszti olyan küldetésekre, ahol a nagyobb hatótávolság és hasznos teher kritikus fontosságú.

A SkyShark egy 10-20 kg-os robbanófejjel ellátott drón, amely körülbelül 250 km-es hatótávolsággal és 450 km/órás maximális sebességgel rendelkezik. A fedélzeti irányítórendszere segítségével képes felkutatni és lecsapni a kiválasztott célpontokra.

Az MGI Engineering hangsúlyozta, hogy az ukrán partnerek már készen állnak a gyártásra is.

Egy ilyen pilóta nélküli eszköz ára körülbelül 67 000 dollár.

Gascoyne kiemelte, hogy még körülbelül két hónapba telik, mire a TigerShark megkezdi a tesztrepüléseket. Ennek a drónnak az árát nem hozták nyilvánosságra, de a vállalat úgy mutatja be, mint alternatívát a több millió fontba kerülő rakétákkal szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna drón ukrán katonák orosz-ukrán háború UAV harkiv
Globál
Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility