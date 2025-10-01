Váratlan ajándékot kapott Ukrajna: fegyverek tömkelege érkezhet az országba

Az MGI Engineering brit vállalat bejelentette, hogy néhány héten belül olcsó, közepes hatótávolságú kamikaze drónokat szállít Ukrajnának - számoltak be róla ukrán források.

A volt Formula 1-es mérnök, Mike Gascoyne által alapított cég közleménye szerint a SkyShark névre keresztelt kamikaze drónok hat héten belül bevetésre kerülnek Ukrajnában. Emellett az MGI Engineering egy nagyobb teherbírású csapásmérő platformot, a TigerShark-ot is fejleszti olyan küldetésekre, ahol a nagyobb hatótávolság és hasznos teher kritikus fontosságú.

British company MGI Engineering, founded by a former F1 engineer, will send SkyShark kamikaze drones to Ukraine in the coming weeks. With a 250 km range and 450 km/h top speed, each drone costs $67,000. A heavier strike UAV, TigerShark, is also in development as a cheaper… pic.twitter.com/VbVRsCvmvL https://t.co/VbVRsCvmvL — NOELREPORTS (@NOELreports) October 1, 2025

A SkyShark egy 10-20 kg-os robbanófejjel ellátott drón, amely körülbelül 250 km-es hatótávolsággal és 450 km/órás maximális sebességgel rendelkezik. A fedélzeti irányítórendszere segítségével képes felkutatni és lecsapni a kiválasztott célpontokra.

Az MGI Engineering hangsúlyozta, hogy az ukrán partnerek már készen állnak a gyártásra is.

Egy ilyen pilóta nélküli eszköz ára körülbelül 67 000 dollár.

Gascoyne kiemelte, hogy még körülbelül két hónapba telik, mire a TigerShark megkezdi a tesztrepüléseket. Ennek a drónnak az árát nem hozták nyilvánosságra, de a vállalat úgy mutatja be, mint alternatívát a több millió fontba kerülő rakétákkal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio