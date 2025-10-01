  • Megjelenítés
Videó: bemutatták a fegyvert, ami felveszi a harcot a katonák legrosszabb rémálmával
Portfolio
Az amerikai Epirus védelmi vállalat sikeresen tesztelte Leonidas nevű nagy teljesítményű mikrohullámú (HPM) drónelhárító rendszerét, amely egyetlen impulzussal 49 drónt tett működésképtelenné. - írják friss felvételek alapján OSINT-források.
Mindössze egy hónappal korábban a rendszer már bizonyította képességeit, amikor több, kiszámíthatatlan irányból közeledő drónokat észlelt és semlegesített, összesen 61 eszközt két véletlenszerűen kiválasztott irányból.

A mostani teszt során pedig egyetlen impulzussal egy egész drónrajt,

összesen 49 eszközt szedett le a levegőből.

A Leonidas a régebbi vákuumcsöves megoldásokkal ellentétben gallium-nitrid (GaN) félvezetőket használ az erőteljes mikrohullámú kibocsátás létrehozására. Így nincs szükség nagy mennyiségű hűtőfolyadék használatára sem, hogy működőképes maradjon tartós használat mellett. Kisebb méretéből fakadóan akár járművekre telepítve is használható.

A projekt még 2021-ben indult, amikor a General Dynamics Land Systems összeállt az Epirus startuppal, hogy egy közös drónraj-védelmi hadászati platformot fejlesszenek. A jármű 2022-ben már fegyverexpón szerepelt, a legújabb változatát pedig ezekben a hónapokban tesztelik az amerikai fegyveres erőknél.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

