Jelentett az orosz légvédelem
Az orosz légvédelem jelentése szerint 85 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka folyamán, ebből 38-at Voronyezs fölött. Találatokról eddig nem érkeztek hírek.
(Taszsz)
Egy orosz rakétáról már jöttek hírek
Bő egy órája egy ballisztikus rakéta (Kijev szerint egy Iszkander-M) csalódott a harkivi Balaklija város központjába. Egy halottról és tíz sebesültről lehet tudni.
Ennyien érkeztek Ukrajnából szerdán
Az ukrán-magyar határszakaszon 5166-an léptek be Magyarországra szerdán. Tartózkodási engedélyt 31 ember kapott.
Kelet-Európa legerősebb bástyájában szólalt fel Kína nagy riválisa az ukrajnai háború kapcsán - Egyértelmű az álláspont
Tajvan magas rangú katonai tisztviselője szerint Ukrajna veresége felbátorítaná Kínát Tajvan elleni lépéseire, ezért Tajpej Kijev győzelmét reméli - írja a Reuters.
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön
Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Szerdai hírfolyamunk ide kattintva olvasható el.
Címlapkép forrása: Ximena Borrazas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
