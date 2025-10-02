  • Megjelenítés
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön
Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Jelentett az orosz légvédelem

Az orosz légvédelem jelentése szerint 85 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka folyamán, ebből 38-at Voronyezs fölött. Találatokról eddig nem érkeztek hírek.

(Taszsz)

Egy orosz rakétáról már jöttek hírek

Bő egy órája egy ballisztikus rakéta (Kijev szerint egy Iszkander-M) csalódott a harkivi Balaklija város központjába. Egy halottról és tíz sebesültről lehet tudni.

(Kyiv Independent)

Ennyien érkeztek Ukrajnából szerdán

Az ukrán-magyar határszakaszon 5166-an léptek be Magyarországra szerdán. Tartózkodási engedélyt 31 ember kapott.

Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Orosz támadás érte Csernobilt, elsötétült az atomreaktor

