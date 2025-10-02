Bemondták az oroszok: simán le tudják szedni a legendás amerikai F-35-öst

Oroszország légvédelme nagyon fejlett, nem okozna kihívást az amerikai F-35-ös, ötödik generációs vadászbombázók lelövése sem – idézi Jevgenyij Mihailov orosz politikatudóst az MK.ru.

Mihailov az amerikai vadászgépet „jó repülőgépnek” nevezi, viszont szerinte „nem elég fejlett”. Úgy látja, hiába van az Egyesült Államoknak és így a NATO-nak több repülőgépe, mint Oroszországnak, ezek a gépek „nem lelőhetetlenek.”

Oroszországnak ott van a Szu-35 és a Szu-57, melyek nem rosszabbak, mint az amerikai F-35 és ott van sokféle légvédelmi rendszer is, mint az Sz-300, az Sz-400, a Buk-M3 vagy a Pantszír-rendszer”

– fejtegeti az orosz szakértő.

Érdemes megjegyezni: az amerikai National Interest nemrég írt egy elemzést, melyben azt fejtegették, hogy hiába rosszabb az orosz Szu-57-es lopakodóképessége, közelharcban valószínűleg felülkerekedne az amerikai vadászgépen (míg távolharcban az F-35-ös nyerne).

