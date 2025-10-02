  • Megjelenítés
Bemondták az oroszok: simán le tudják szedni a legendás amerikai F-35-öst
Globál

Bemondták az oroszok: simán le tudják szedni a legendás amerikai F-35-öst

Portfolio
Oroszország légvédelme nagyon fejlett, nem okozna kihívást az amerikai F-35-ös, ötödik generációs vadászbombázók lelövése sem – idézi Jevgenyij Mihailov orosz politikatudóst az MK.ru.

Mihailov az amerikai vadászgépet „jó repülőgépnek” nevezi, viszont szerinte „nem elég fejlett”. Úgy látja, hiába van az Egyesült Államoknak és így a NATO-nak több repülőgépe, mint Oroszországnak, ezek a gépek „nem lelőhetetlenek.”

Oroszországnak ott van a Szu-35 és a Szu-57, melyek nem rosszabbak, mint az amerikai F-35 és ott van sokféle légvédelmi rendszer is, mint az Sz-300, az Sz-400, a Buk-M3 vagy a Pantszír-rendszer”

– fejtegeti az orosz szakértő.

Érdemes megjegyezni: az amerikai National Interest nemrég írt egy elemzést, melyben azt fejtegették, hogy hiába rosszabb az orosz Szu-57-es lopakodóképessége, közelharcban valószínűleg felülkerekedne az amerikai vadászgépen (míg távolharcban az F-35-ös nyerne).

Erről itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Elismerték az amerikaiak: legyőzhetik az oroszok a szupermodern F-35-öst - Van pár trükk a Szu-57-esnél

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2232666487
Globál
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility