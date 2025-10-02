Darázsfészekbe nyúlt XIV. Leó pápa – A Fehér Ház azonnal visszaszólt a politikai aknamezőre lépő egyházfőnek

Az első amerikai, pontosabban chicagói születésű pápa kedden nyilatkozott Blase Cupich bíboros, Chicago érsekének azon tervéről, hogy életműdíjat kíván adományozni Dick Durbin illinois-i demokrata szenátornak a bevándorlók segítésében végzett munkájáért.
A terv egyes konzervatív amerikai püspökök részéről ellenkezést váltott ki, mivel a nyugdíjba vonuló szenátor abortuszpárti álláspontot képviselt politikai karrierje során.
XIV. Leó pápa tiszteletet sürgetett mindkét fél iránt, ugyanakkor rámutatott az ehhes hasonló politikai viták ellentmondásaira.
Aki azt mondja, "ellenzem az abortuszt, de támogatom a halálbüntetést", az valójában nem életpárti. Aki azt mondja, "ellenzem az abortuszt, de egyetértek a bevándorlók embertelen bánásmódjával az Egyesült Államokban", nem tudom, hogy az életpárti-e
- vélekedett a pápa újságíróknak. Hozzátette, nem ismeri az ügy részleteit, de "fontos az összképet nézni, azt a munkát, amit egy szenátor – ha nem tévedek – negyven éves szolgálat alatt végzett".
A pápa megjegyzései néhány órával azelőtt hangzottak el, hogy Cupich bíboros bejelentette, Durbin visszautasította a díjat.
Bár Donald Trump amerikai elnökről vagy politikáiról a pápa nem tett említést, a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt elutasította "azt a feltételezést, miszerint embertelen bánásmódban részesülnének az illegális bevándorlók az Egyesült Államokban a jelenlegi kormányzat alatt".
A katolikus egyház tanítása tiltja a terhességmegszakítást, de ellenzi a halálbüntetést is.
Az amerikai püspökök és a Vatikán korábban felszólított a bevándorlókkal szembeni emberséges bánásmódra, arra a bibliai parancsolatra hivatkozva, hogy "fogadjuk be az idegent".
Cupich bíboros, aki a néhai Ferenc pápa közeli tanácsadója volt, közleményében sajnálatát fejezte ki, hogy az amerikai közélet megosztottsága olyan helyzetet teremtett, mely révén a katolikusok "politikailag otthontalannak érzik magukat", mivel sem a Republikánus, sem a Demokrata Párt nem képviseli teljes mértékben az egyház tanításait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A katonai kutatások előtt is megnyitnák az eddig civil fejlesztésekre szánt EU-s forrásokat
A dán miniszter szerint eurómilliárdokat kéne a kettős felhasználású technológiákba ölni.
Videó: Óriásit bakizott Donald Trump, nyilvánosan kiröhögték saját szövetségesei
Ennek nem fog örülni az amerikai elnök.
Viharos szél söpör végig az országon - megszólaltak a meteorológusok
Hideg levegő érkezik.
Mik lesznek 2026 égető kérdései és válaszai? A legnagyobb magyar cégvezetők segítenek eligazodni
Napokon belül megkapjuk a válaszokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Súlyos zavargások törtek ki a kedvelt turistacélpontban, halottakat is követeltek az összecsapások
Forrósodik a helyzet Marokkóban.
Boltot nyit a Shein, óriási a felháborodás
Nem örülnek a francia kiskereskedők.
Úgy vették a luxuslakásokat készpénzre, mintha nem lenne holnap
Kétéves csúcson a manhattani lakóingatlanpiac.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Megérkezett az UniCredit munkáshitele, akár 30 ezer forint jóváírással, ingyenes bankszámlával!
Az UniCredit munkáshitelének igénylése mellett most egy különleges ajánlattal is élhetsz: a bank kiemelt partnereinél, így a Bankmonitoron keresztül is elérhető az UniCredit Partner Aktív Nul
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Bukás vagy siker lesz a debreceni BMW?
Világszínvonal Magyarországon – De megérte?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.