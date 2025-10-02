Darázsfészekbe nyúlt XIV. Leó pápa – A Fehér Ház azonnal visszaszólt a politikai aknamezőre lépő egyházfőnek

Az első amerikai, pontosabban chicagói születésű pápa kedden nyilatkozott Blase Cupich bíboros, Chicago érsekének azon tervéről, hogy életműdíjat kíván adományozni Dick Durbin illinois-i demokrata szenátornak a bevándorlók segítésében végzett munkájáért.

A terv egyes konzervatív amerikai püspökök részéről ellenkezést váltott ki, mivel a nyugdíjba vonuló szenátor abortuszpárti álláspontot képviselt politikai karrierje során.

XIV. Leó pápa tiszteletet sürgetett mindkét fél iránt, ugyanakkor rámutatott az ehhes hasonló politikai viták ellentmondásaira.

Aki azt mondja, "ellenzem az abortuszt, de támogatom a halálbüntetést", az valójában nem életpárti. Aki azt mondja, "ellenzem az abortuszt, de egyetértek a bevándorlók embertelen bánásmódjával az Egyesült Államokban", nem tudom, hogy az életpárti-e

- vélekedett a pápa újságíróknak. Hozzátette, nem ismeri az ügy részleteit, de "fontos az összképet nézni, azt a munkát, amit egy szenátor – ha nem tévedek – negyven éves szolgálat alatt végzett".

A pápa megjegyzései néhány órával azelőtt hangzottak el, hogy Cupich bíboros bejelentette, Durbin visszautasította a díjat.

Bár Donald Trump amerikai elnökről vagy politikáiról a pápa nem tett említést, a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt elutasította "azt a feltételezést, miszerint embertelen bánásmódban részesülnének az illegális bevándorlók az Egyesült Államokban a jelenlegi kormányzat alatt".

A katolikus egyház tanítása tiltja a terhességmegszakítást, de ellenzi a halálbüntetést is.

Az amerikai püspökök és a Vatikán korábban felszólított a bevándorlókkal szembeni emberséges bánásmódra, arra a bibliai parancsolatra hivatkozva, hogy "fogadjuk be az idegent".

Cupich bíboros, aki a néhai Ferenc pápa közeli tanácsadója volt, közleményében sajnálatát fejezte ki, hogy az amerikai közélet megosztottsága olyan helyzetet teremtett, mely révén a katolikusok "politikailag otthontalannak érzik magukat", mivel sem a Republikánus, sem a Demokrata Párt nem képviseli teljes mértékben az egyház tanításait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images