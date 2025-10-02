Egyetlen lehengerlő felvétel, amely bemutatja az orosz-ukrán háború elmúlt bő két évét

Clément Molin, francia OSINT-elemző tett közzé egy részletes felvételt arról, hogyan alakult az orosz-ukrán háború elmúlt bő két éve a legfontosabb frontvonalon, azaz Dél-Donyeckben.

A francia elemző által közzétett videó a frontvonal változását örökíti meg 2023. augusztus elejétől 2025 októberéig bezárólag, így szerepel rajta az utolsó nagy ukrán offenzíva, majd az orosz előretörés, lépésről lépésre.

'South Donetsk' the main battle in Ukraine for now 2 yearsAfter two months of forced https://t.co/9UfJWTy3AO — Clément Molin (@clement_molin) September 30, 2025

Molin hangsúlyozza: a Dél-Donyeckért, vagyis Ukrajna egyetlen régiójának egy részéért vívott csata immáron két éve tart (és a végéhez közeledik). A francia elemző három részre tagolja a Donbasszért vívott összecsapásokat:

Az első szakasz a háború kezdetétől tartott egészen Mariupol és Szeverodonyeck elfoglalásáig.

A második szakaszként Bahmut ostromát azonosítja.

azonosítja. Majd a harmadik szakaszt 2023 novemberétől (Avgyijivka ostromától) datálja.

A francia elemző által III. Donbasszi csatának nevezett hadműveletet két nagyobb részre osztja: az első részben az oroszok célja a donyecki megye nagy részének a biztosítása volt (Avgyijivka, Krasznohorivka, Marinka és Vuhledár), míg a második szakaszban a pokrovszki csata, valamint a végső, az erődöv ellen irányuló offenzíva előkészítése zajlik.

Ez, a jelenlegi ütemezéssel 2026-ra datálható.

Az alábbi képen jól látható: az elmúlt két évben a frontvonal mintegy 40 kilométerre tolódott nyugatra.

Let's take a look at the force disposition in the frontline of Ukraine in 2 different pictures : we can see how they moved around 40km west in two years.Map from @UAControlMap pic.twitter.com/BrYaQ49orS https://twitter.com/UAControlMap?ref_src=twsrc%5Etfw — Clément Molin (@clement_molin) September 30, 2025

Az orosz hadsereg fő csapásiránya továbbra is ez a térség marad, még 2026-ban is, vélhetően addig, amíg nem sikerül elfoglalni, vagy tárgyalásos úton megszerezni Kramatorszkot és Szlovjanszkot.

Az idei év tartogatott sikereket és kudarcokat is az orosz hadseregnek, Molin szerint ezek:

Májusban áttörték a Pokrovszk-Kosztyantinivka országúton lévő vonalakat;

országúton lévő vonalakat; Júniusban átkeltek a rodinszki folyón

Szeptemberben elérték Koszjantinivka déli külvárosait,

Valamint betörtek Pokrovszkba, ahol szabotázsakciókat hajtottak végre.

Ezzel szemben kudarcos volt a

Csasziv Jar elfoglalására tett kísérletük, az ostrom két éve tart;

Pokrovszk bekerítése 8 hónapja tart, még sincsenek stratégiai sikerek

Toreck elfoglalását követően nem folytatódott az offenzíva,

Nem sikerült kiaknázni a dobropilljai áttörést.

Molin kiemelte azt is, hogy hetek óta megfigyelhető a friss orosz erők érkezése Kurszkból és Herszonból. Főleg a tengerészgyalogság foglalt állást a Pokrovszk-Dobropilla irányban és kezdett támadó akciókba.

Ennek a támadásnak a célja, hogy elérje Raiszkét, illetve, hogy betörjenek a két fő védelmi vonal közötti résbe.

I guess they want to reach Raiske, maybe they will try to threaten the improvment of new denfensive lines (connecting and behind the two Donbass lines)Also, operations near Rodynske may start again after a consolidation north and east of it (impossible now to bring lot of men) pic.twitter.com/56ExEJBdXD https://t.co/56ExEJBdXD — Clément Molin (@clement_molin) September 30, 2025

A harcok fő területe azonban a Pokrovszki frontvonalon folyik, nyugat felé haladva Zaporizzsja felé. Az alábbi térkép megmutatja, hogy az orosz egységek 16 kilométerre vannak egy természetes védelmi vonaltól (folyó), és 36 kilométerre az új védelmi vonaltól.

@Playfra0 published a very good map today showing how fast they are progressing there.They are now 16km from the main natural defense (a small river) and 36km from the new defensive line being prepared. pic.twitter.com/eQKcOTMuEZ https://twitter.com/Playfra0?ref_src=twsrc%5Etfw — Clément Molin (@clement_molin) September 30, 2025

Ez a terület egyáltalán nem számít jelentősnek (nincs nagyváros, város, vagy ipari terület), viszont ebből az irányból a további előretörések lehetővé teszik az oroszoknak, hogy „megkerüljék” az erődövet. Erre reagálva Ukrajna elkezdte megerősíteni Zaporizzsja irányát, főleg a H15 Donyeck-Zaporizzsja főútvonalon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images