Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Csütörtöki híreink
Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva olvasható:
Rég nem látott fegyvert vett elő Moszkva: ismét a frontra indulnak a félelmetes BMPT Terminatorok
Oroszország új szállítmányt kapott a BMPT Terminatorokból, amelyek a tankok tűztámogatására szolgálnak, bár harctéri túlélőképességük továbbra is kérdéses - írta a Defence Express.
Egyre kétségbeejtőbb a helyzet: durva korlátozásokat jelentettek be az orosz benzinkutakon
A benzinellátás helyzete egészében ellenőrzés alatt áll Oroszországban, de egyes régiókban kézi vezérléssel oldják meg a problémákat - jelentette ki újságíróknak Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerdán Szocsiban újságíróknak a Valdaj nemzetközi vitaklub éves ülésének szünetében.
Orosz támadás érte Csernobilt, elsötétült az atomreaktor
Az orosz tüzérségi támadás érte Szlavuticsot, az energetikai infrastruktúra bombázása miatt áramszünet következett be a csernobili atomerőműben.
Váratlan ajándékot kapott Ukrajna: fegyverek tömkelege érkezhet az országba
Az MGI Engineering brit vállalat bejelentette, hogy néhány héten belül olcsó, közepes hatótávolságú kamikaze drónokat szállít Ukrajnának - számoltak be róla ukrán források.
Alig 10 nap maradt a katasztrófáig Magyarország szomszédjában - Kongatja a vészharangot Ukrajna
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megerősítette, hogy veszélyes helyzet alakult ki a Zaporizzsjai Atomerőműben, amely már tíz napja külső áramforrás nélkül működik, ezzel a felére apadtak az elérhető készletek - számolt be az ukrán energiaügyi minisztérium.
Lecsapott a francia haditengerészet: elfoglaltak egy orosznak gondolt hajót
Francia fegyveres erők szálltak fel egy Benin zászlaja alatt hajózó, az EU által feketelistára tett orosz "árnyékflottához" tartozó tankhajóra, amely a francia partok közelében horgonyzott - írta meg a France 24.
A legújabb ukrán csúcsfegyver lesz az, ami eldönti a háborút? - Kíméletlen ítéletet mondtak a szakértők
Ukrajna bemutatta a Flamingo névre keresztelt FP5 cirkálórakétát, amely a gyártó szerint akár közel 3000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és lehetővé teheti Kijev számára, hogy mélyen Oroszország területén lévő célpontokat támadjon. Ugyanakkor van egy kritikus probléma a fegyverrendszerrel, amely ellehetetleníti azt, hogy komoly befolyással legyen a harctéri helyzet alakulására - írta meg a Wall Street Journal.
Súlyos válaszcsapásra készül Moszkva Brüsszel legújabb terveivel szemben
Oroszország új privatizációs mechanizmust vezetett be, amely lehetővé teszi a külföldi tulajdonú vagyontárgyak államosítását és gyors értékesítését, válaszul az esetleges európai lépésekre, amelyek orosz vagyonok lefoglalását célozzák - számolt be a Bloomberg.
Kőkemény beszámoló érkezett a frontról: így zajlik az ősz legfontosabb csatája
Egy orosz katona beszámolója szerint az ukrán drónok rendkívüli mértékben megnehezítik a frontvonalak megközelítését Pokrovszk térségében, és szinte lehetetlenné teszik az utánpótlás szállítását - írták meg az orosz Telegram-csatornák a beszámolót.
Szép csendben Ukrajna egyik szövetségese lett az orosz kőolajszármazék legnagyobb importőre, a világ pedig tehetetlenül nézi
Tajvan lett a világ legnagyobb orosz nafta importőre, annak ellenére, hogy csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz és Ukrajna szövetségesének tekinti magát - jelentette a The Guardian.
12 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország fölött
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint szerdán összesen 12 ukrán drónt semmisítettek meg különböző oroszországi régiók fölött.
(TASZSZ)
Kiderült, milyen céllal repülhettek be a német légtérbe a gyanús repülő tárgyak
A Der Spiegel információi szerint a Németország legészakibb tartományában, Schleswig-Holsteinban szeptember végén észlelt drónok a kritikus infrastruktúrához tartozó épületek felett is elrepültek, ami célzott kémtevékenységre utal.
Zelenszkij: minden kísérlet az ukránok eltörlésére az ellenséges birodalmak széthullásával végződött
Ukrajna nem fogja elveszíteni a háború alatt megszerzett katonai erejét – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, a kadétok eskütételén és a Védők Napja alkalmából tartott díjátadón.
Minden kísérlet, hogy eltöröljék Ukrajnát és az ukránokat, azzal végződött, hogy az ellenséges birodalmak széthullottak
– mondta Zelenszkij.
Az elnök emlékeztetett arra, hogy az ukránok történelmük alatt nem először védekeznek Oroszországgal szemben, de „most a legnagyobb hatótávval, és a leghatékonyabban”.
Zelenszkij meggyőződését fejezte ki, hogy Ukrajna semmiképp nem fogja elveszíteni az erejét, amelyet a háború évei alatt szerzett, és amely a legnagyobb eddigi történelmében.
Zelenszkij rendeleteket írt alá arról, hogy hét megye 16 városa megkapja az „Ukrajna Hős Városa” címet. Szavai szerint ezek olyan városok, amelyeknek köszönhetően emberek ezrei menekültek meg, és amelyek az egész állam védelmét szolgálják. A címet többek között Dnyipropetrovszk megyében Nyikopol, a donyecki régióban Kramatorszk, Kosztyantinyivka, Pokrovszk és Szlovjanszk, a szumi régióban a megyeszékhely, a harkivi területen pedig Kupjanszk kapta most meg.
(MTI)
Egyelőre lengyel őrizetben marad Volodimir Z.
Egy lengyel bíróság szerdán úgy döntött, hogy a Berlin által az Északi Áramlat gázvezetéket megrongáló robbanásokban való állítólagos részvétele miatt körözött ukrán búvárt őrizetben kell tartani, amíg döntés születik arról, hogy átadják-e Németországnak.
Volodimir Z.-t kedden vették őrizetbe Varsó közelében. Most hét napig őrizetben tartják.
A német legfőbb ügyészség közölte, hogy a lengyel rendőrség az általa kiadott európai elfogatóparancs alapján járt el.
(Reuters)
A NATO keleti bástyájában nyílt kiképzőközpont az ukrán hadseregnek – De cserébe kapnak is valamit
Megnyitottak egy kiképzőközpontot szerdán a délkelet-lengyelországi Nowa Deba gyakorlótéren az ukrán fegyveres erők számára. A nemzetközi kezdeményezésre kialakított, Camp Jomsborg nevű létesítmény felavatásán a lengyel, a norvég és az észt védelmi miniszter is részt vett.
Az asztalra csapva követel átütő reakciót az európai vezető: "hibrid háborút folytat Oroszország!"
Erőteljes választ szorgalmazott Európa részéről az Oroszország által folytatott "hibrid háborúval" szemben szerdán Mette Frederiksen dán kormányfő az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójának kezdetén.
Bejelentette Moszkva: újabb ukrán települést foglaltak el
Elfoglalta az orosz hadsereg Verbove falut az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium. Különböző összesítések alapján ez lehetett a 19. vagy 20. település szeptemberben.
Durván nyögi Oroszország az ukrán dróntámadások hatását: egymillió tonnával visszaesett a termelés
Az ukrán drónok orosz olajfinomítókra mért támadásai példátlan válságot idéztek elő az orosz kenőanyagpiacon, a finomítók kapacitása számottevően visszaesett - írja az RBC-Ukraine.
Baljós hír a Kreml számára: jelentősen vesztett a lendületéből az orosz offenzíva
Szeptemberre jelentősen lelassult az orosz területszerzés Ukrajnában: augusztushoz képest 44%-kal kevesebb területet foglalt el az orosz haderő az ukrán DeepState elemzőcsoport becslése szerint, amit a Kyiv Independent szemlézett.
Kritikus a helyzet Magyarország szomszédjában: vészhelyzeti üzemmódban Európa legnagyobb atomerőműve
Az ukrán zaporizzsjai atomerőmű napok óta áram nélkül van, jelenleg vészhelyzeti üzemmódban biztosítják a kritikus rendszerek működését. Bár a reaktorok 2024 óta hidegleállásban vannak, hűtésükhöz folyamatos villamosenergia-ellátásra van szükség, ami már csak az utolsó védelmi vonalnak számító dízelgenerátorokon múlik. De mi történik, ha ezek is leállnak?
Nukleáris olvadás fenyeget Európa legnagyobb erőművében – Kongatja a vészharangot a nemzetközi ügynökség
Az orosz ellenőrzés alatt álló, Délkelet-Ukrajnában fekvő zaporizzsjai atomerőmű továbbra is vészhelyzeti dízelgenerátorokkal biztosítja a hűtést, miután bő egy hete megszakadt az utolsó külső áramellátási vonal - közölte szerdán az erőmű orosz vezetése a Reuters szerint.
Amerikai elemzőház: súlyos támadásra, hamis zászlós akcióra készül Moszkva a NATO ellen
Oroszország és Fehéroroszország különleges erői szabotázsakciókat hajthatnak végre Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, majd Ukrajnát vádolhatják meg a támadások elkövetésével - hívja fel a figyelmet az amerikai Institute for the Study of War (ISW) katonai elemzőház.
Egymást érik a különösebbnél különösebb drónincidensek Európában – Itt az újabb rejtélyes észlelés
Azonosítatlan drón repült át egy norvégiai kisváros, Brønnøysund repülőtere felett tegnap este, ami a legutóbbi eset az engedély nélküli drónészlelések sorában az európai kontinensen - írta a Kyiv Independent.
Villámárvíz sújtotta Odesszát
Villámárvizek következtében összesen kilencen meghaltak a dél-ukrajnai Odesszában – közölte az ukrán katasztrófavédelem szerdán, ami mintegy 362 embert menekített ki.
Egy félszuterén lakásban élő öttagú család nem tudott kimenekülni a lezúduló ár elől.
Mindössze hét óra alatt majdnem két hónapnyi csapadék hullott le Odeszában a város polgármestere szerint.
(Reuters)
Orosz jelentés
Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelmük tegnap éjszaka 20 ukrán drónt lőtt le Oroszország felett.
(TASzSz)
Ukrán jelentés érkezett
Az ukrán légvédelem a felszállt 49 orosz drónból 44-et megsemmisített az éjszaka folyamán.
A tegnap Dnyiprót ért orosz dróntámadást követően a sebesültek száma 31-re emelkedett, egy halálos áldozatról érkezett hír.
(Ukrinform)
Hatalmas füsttel és óriási lángokkal ég az egyik legnagyobb orosz olajfinomító: videókon a rejtélyes tűzeset
Ma kora reggel tűz ütött ki egy északnyugat-oroszországi olajfinomítóban, a hatóságok szerint nem dróntámadás történt - írja a Kyiv Independent.
Reagált Kijev az orosz hírszerzés súlyos vádjára – Ukrajna szabotázsakcióval rángatná háborúba az egész NATO-t?
Kijev visszautasította az orosz hírszerzés "értesülésein" alapuló azon állításokat, miszerint szabotázsakciót és provokációt terveznének Lengyelországban, hogy aztán Moszkvára tereljék a gyanút, és felháborodást váltsanak ki a NATO-n belül. Ukrajna "klasszikus hamis zászlós műveletnek" minősítette a vádakat - számol be a Kyiv Independent.
Nem hagy fel Trump provokálásával Medvegyev: gúnyos posztban osztotta ki az amerikai elnököt
Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő az X-en reagált Donald Trump amerikai elnök keddi megjegyzésére, mely szerint tengeralattjárókat küldött az orosz partok közelébe.
Trump minél hamarabb találkozásra bírná Zelenszkijt és Putyint – Azt is elmondta, melyikőkük egy "papírtigris"
Donald Trump amerikai elnök ismét találkozót sürgetett Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között a háború lezárása érdekében - számol be a Kyiv Independent.
Kijevbe utazott III. Károly brit király testvére
Anna brit hercegnő, II. Erzsébet néhai királynő egyetlen lánya Ukrajnába látogatott, hogy kifejezze szolidaritását a háborúban érintett gyermekekkel és családokkal.
A Buckingham-palota szerdai közleménye szerint a 75 éves hercegnő kedden Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel megvitatták Nagy-Britannia Ukrajnának nyújtott támogatását.
Anna hercegnő tiszteletét tette egy emlékműnél, amely a háborúban elhunyt gyermekekről emlékezik meg. Az ukrán first lady, Olena Zelenszka kíséretében egy játékot helyezett el az emlékműnél.
A brit királyi család tagja beszélt olyan ukrán gyermekekkel is, akiket Oroszország kitelepített vagy deportált, valamint ellátogatott egy rehabilitációs központba, ahol a frontról visszatérő veteránokkal találkozott.
(Reuters)
Kimondta Trump megbízottja: Európának merészebbnek kell lennie Moszkvával szemben
Európának nagyobb kockázatot kell vállalnia az orosz provokációkkal szemben - jelentette ki Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja kedden a Varsóban rendezett nemzetközi biztonsági konferencián.
Megszólalt a Kreml Európa védelmi gigaprojektjéről: nincsenek elragadtatva a "drónpajzstól"
Bármilyen fal felépítése Európában nyilvánvalóan rossz ötlet, beleértve a "drónfalét" is - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.
Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni
A volt szovjet tagköztársaságban, Moldovában egyértelmű győzelmet aratott, és egyedül is parlamenti többséget szerzett a nyugatos elnök, Maia Sandu pártja, a PAS. Moldova ezzel tovább haladhat a 2030-ra kitűzött EU-s csatlakozás útján. Az oroszbarát erők, amelyek a vártnál rosszabbul szerepeltek, nem ismerik el a végeredményt, de Moszkvából egyelőre olyan nyilatkozatok érkeztek, melyek alapján úgy tűnik, az orosz vezetés beletörődik az elég egyértelmű Nyugat-párti győzelembe. A Putyin-párti ellenzék ugyanakkor kedden megtámadta a választás végeredményét, és bejelentette, utcai tüntetésekkel kényszerítené ki annak megváltoztatását.
Harkivot bombázta Oroszország, kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tegnapi hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:
Dübörög az Otthon Start, de hol épülnek az új lakások?
Jól jönne a kiszámíthatóság.
Rég nem látott fegyvert vett elő Moszkva: ismét a frontra indulnak a félelmetes BMPT Terminatorok
Masszív erősítést kapott az orosz hadsereg.
Orosz támadás érte Csernobilt, elsötétült az atomreaktor
Dolgoznak a helyreállításán.
Váratlan ajándékot kapott Ukrajna: fegyverek tömkelege érkezhet az országba
Forma-1-es mérnök fejlesztette.
Bejelentették a nagy változást: 16 állam bukja a milliárdos támogatásokat
Az okok egyelőre nem ismertek.
Videó: bemutatták a fegyvert, ami felveszi a harcot a katonák legrosszabb rémálmával
Nem is akármilyen eredménnyel.
A kedvenc italod lassan megöl – A kutatók kimondták a döbbenetes igazságot!
De nem is ez a legdurvább.
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.