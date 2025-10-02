Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Ukrajna nem fogja elveszíteni a háború alatt megszerzett katonai erejét – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, a kadétok eskütételén és a Védők Napja alkalmából tartott díjátadón.

Minden kísérlet, hogy eltöröljék Ukrajnát és az ukránokat, azzal végződött, hogy az ellenséges birodalmak széthullottak

– mondta Zelenszkij.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy az ukránok történelmük alatt nem először védekeznek Oroszországgal szemben, de „most a legnagyobb hatótávval, és a leghatékonyabban”.

Zelenszkij meggyőződését fejezte ki, hogy Ukrajna semmiképp nem fogja elveszíteni az erejét, amelyet a háború évei alatt szerzett, és amely a legnagyobb eddigi történelmében.

Zelenszkij rendeleteket írt alá arról, hogy hét megye 16 városa megkapja az „Ukrajna Hős Városa” címet. Szavai szerint ezek olyan városok, amelyeknek köszönhetően emberek ezrei menekültek meg, és amelyek az egész állam védelmét szolgálják. A címet többek között Dnyipropetrovszk megyében Nyikopol, a donyecki régióban Kramatorszk, Kosztyantinyivka, Pokrovszk és Szlovjanszk, a szumi régióban a megyeszékhely, a harkivi területen pedig Kupjanszk kapta most meg.

(MTI)