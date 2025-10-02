Elismerte Ukrajna: nagy a baj, azonnal segítség kell

Pidlásza azt magyarázta a lapnak: már csak három hónap van vissza a jelenlegi költségvetési évből, de továbbra sem tudják megoldani a katonák bérének fenntartható finanszírozását.

Hozzátette:

reméli, hogy az Európai Bizottság segítséget nyújt majd, például azzal, hogy engedik a befagyasztott orosz befektetési eszközök hozamának felhasználását az ukrán katonák bérének kifizetésére.

Arra is kitért, hogy az ukrán költségvetés ettől függetlenül 18 milliárd dolláros deficittel küzd, reméli, hogy ezt segít majd fedezni hitellel az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok.

Az ukrán vezető arról is beszélt, hogy az idei költségvetésben jelentős lyukat ütött az, hogy idén Ukrajna sokkal kevesebb vissza nem térítendő katonai támogatást (fegyvert) kapott szövetségeseitől,

ezért Kijevnek saját zsebből kellett finanszíroznia a fegyvervásárlásokat.

Pidlásza végül elmondta: ha a hónapok óta tartó finanszírozási tárgyalások nem vezetnek sikerre (ő úgy látja, sikerülni fognak), az ukrán állam kénytelen lesz visszavágni biztonsági kiadásaiból, vagyis kevesebb fegyvert, felszerelést fog tudni a frontra küldeni Ukrajna, illetve a katonák bérezése is csökkenhet. Úgy látja: Ukrajna erőforrásai már elérték a véges kereteket, egy adóemelési tervezet pedig biztosan nem fog átmenni a parlamenten.

