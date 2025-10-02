  • Megjelenítés
Elismerte Ukrajna: nagy a baj, azonnal segítség kell
Globál

Elismerte Ukrajna: nagy a baj, azonnal segítség kell

Portfolio
Ukrajna nem tudja fenntartható módon finanszírozni a katonák bérét, Kijev reméli, hogy kapnak pénzt külföldről, hogy megoldódjon ez a probléma – mondta el Rokszolána Pidlásza, az ukrán parlament költségvetési tanácsának elnöke az RBK-nak.

Pidlásza azt magyarázta a lapnak: már csak három hónap van vissza a jelenlegi költségvetési évből, de továbbra sem tudják megoldani a katonák bérének fenntartható finanszírozását.

Hozzátette:

reméli, hogy az Európai Bizottság segítséget nyújt majd, például azzal, hogy engedik a befagyasztott orosz befektetési eszközök hozamának felhasználását az ukrán katonák bérének kifizetésére.

Arra is kitért, hogy az ukrán költségvetés ettől függetlenül 18 milliárd dolláros deficittel küzd, reméli, hogy ezt segít majd fedezni hitellel az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok.

Az ukrán vezető arról is beszélt, hogy az idei költségvetésben jelentős lyukat ütött az, hogy idén Ukrajna sokkal kevesebb vissza nem térítendő katonai támogatást (fegyvert) kapott szövetségeseitől,

ezért Kijevnek saját zsebből kellett finanszíroznia a fegyvervásárlásokat.

Pidlásza végül elmondta: ha a hónapok óta tartó finanszírozási tárgyalások nem vezetnek sikerre (ő úgy látja, sikerülni fognak), az ukrán állam kénytelen lesz visszavágni biztonsági kiadásaiból, vagyis kevesebb fegyvert, felszerelést fog tudni a frontra küldeni Ukrajna, illetve a katonák bérezése is csökkenhet. Úgy látja: Ukrajna erőforrásai már elérték a véges kereteket, egy adóemelési tervezet pedig biztosan nem fog átmenni a parlamenten.

Kapcsolódó cikkünk

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2232666487
Globál
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility