Pidlásza azt magyarázta a lapnak: már csak három hónap van vissza a jelenlegi költségvetési évből, de továbbra sem tudják megoldani a katonák bérének fenntartható finanszírozását.
Hozzátette:
reméli, hogy az Európai Bizottság segítséget nyújt majd, például azzal, hogy engedik a befagyasztott orosz befektetési eszközök hozamának felhasználását az ukrán katonák bérének kifizetésére.
Arra is kitért, hogy az ukrán költségvetés ettől függetlenül 18 milliárd dolláros deficittel küzd, reméli, hogy ezt segít majd fedezni hitellel az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok.
Az ukrán vezető arról is beszélt, hogy az idei költségvetésben jelentős lyukat ütött az, hogy idén Ukrajna sokkal kevesebb vissza nem térítendő katonai támogatást (fegyvert) kapott szövetségeseitől,
ezért Kijevnek saját zsebből kellett finanszíroznia a fegyvervásárlásokat.
Pidlásza végül elmondta: ha a hónapok óta tartó finanszírozási tárgyalások nem vezetnek sikerre (ő úgy látja, sikerülni fognak), az ukrán állam kénytelen lesz visszavágni biztonsági kiadásaiból, vagyis kevesebb fegyvert, felszerelést fog tudni a frontra küldeni Ukrajna, illetve a katonák bérezése is csökkenhet. Úgy látja: Ukrajna erőforrásai már elérték a véges kereteket, egy adóemelési tervezet pedig biztosan nem fog átmenni a parlamenten.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pénzzel kötné pórázra Trump a top egyetemeket
Tízpontos feltétellistát kaptak.
Elismerte Ukrajna: nagy a baj, azonnal segítség kell
Ebből komoly gond lehet a frontvonalon.
Veszprémbe érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
Október 9. Historia Hangvilla Étterem, Kávézó és Rendezvényközpont, Veszprém
Oroszország és a Nyugat csapott össze egy kis országban: a Google-adatok elárulják, ki nyert igazán
Árgus szemekkel figyelték az eredményt.
Az USA-t és Japánt is az orosz persely feltörésére biztatja az uniós trió
Az euró bánhatja, ha Brüsszel egyedüliként kínálja a "jóvátételi hitelt" Ukrajnának.
Tőke és hitel kéz a kézben: új források és VOSZ–Kamara partnerség segíti a somogyi kkv‑kat
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának kaposvári állomásán jártunk.
Drasztikus áremelés jön: 50-80%-kal drágulhatnak a nyomdai papírok
A szakma tiltakozik.
Mennyivel emelkedik a háromgyermekes édesanyák jövedelme októbertől? Mire érdemes elkölteni ezt a pénzt?
Október elsejétől SZJA mentessé válnak a háromgyermekes édesanyák. De hogyan lehet ezt igénybe venni? Mennyi plusz jövedelmet jelent ez? És mit érdemes ezzel az extra bevétellel kezdeni? Kell
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.