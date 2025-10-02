  • Megjelenítés
Gripen vadászgépek Ukrajna egén: bejelentés érkezett
Gripen vadászgépek Ukrajna egén: bejelentés érkezett

Ukrajna és Svédország tárgyal arról, hogy Gripen vadászgépekkel fejlesszék a megtámadott ország légvédelmi képességét – jelentette be X-oldalán Ulf Kristersson svéd miniszterelnök.

Ukrajna védelmi minisztériuma a napokban jelentette be, hogy Gripen vadászgépeket kapnak Svédországtól, Kristersson bejelentése nem ennyire konkrét, de arra reflektál, hogy a két ország valóban tárgyal ilyen jellegű együttműködésről.

Kristersson Koppenhágában beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és biztosította támogatásáról, a két ország közti együttműködés elmélyítéséről.

Tárgyaltunk az együttműködés folytatásáról és az ukrán légvédelmi képesség jövőbeli fejlesztéséről, többet közt légvédelemről és Ukrajna Gripen vadászgépek iránti érdeklődéséről – ezek Európa legjobb vadászgépei”

– írta a svéd vezető.

A Gripen vadászgépeket a svéd SAAB gyártja, Európában a svéd légierő mellett használja még a gépeket Csehország és Magyarország is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

