Hűtik a kedélyeket Washingtonban: hiába kérte Kijev, mégsem kaphat a legendás rakétából?

A Reuters forrásai szerint nem valószínű, hogy a Trump-adminisztráció Tomahawk típusú rakétákat szállítana Ukrajnának, mivel a jelenlegi készletek már le vannak kötve az amerikai haditengerészet és egyéb felhasználók számára.

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap bejelentette, hogy Washington fontolóra veszi Ukrajna kérését nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták beszerzésére – amelyek akár Moszkváig is elérhetnének. Egy amerikai tisztviselő és a Reuters forrásai szerint azonban

a terv nem igazán kivitelezhető.

A 2500 kilométeres hatótávolsággal rendelkező cirkálórakéták átadását jelentősen aláássa az elérhető készletek állapota. Az amerikai tisztviselő hangsúlyozta, hogy hiány ugyan nincs belőle, de jelezte, hogy más, rövidebb hatótávolságú opciókat biztosíthatnának Kijevnek.

Az Egyesült Államok a Tomahawkok helyett azt veheti fontolóra, hogy az európai szövetségeseknek engedélyezze más nagy hatótávolságú fegyverek vásárlását. Ők ezeket aztán átadhatnák Ukrajnának, de a Tomahawk rakéták szállítása valószínűtlen.

Vlagyimir Putyin csütörtökön közölte, hogy ha az USA Tomahawk rakétákat biztosítana Ukrajnának, az

ez egy teljesen új, minőségileg más szakaszát jelentené az eszkalációnak, beleértve az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat is

A Pentagon költségvetési dokumentumai szerint az amerikai haditengerészet, a Tomahawk legfőbb felhasználója, eddig 8959 darabot vásárolt, egyenként átlagosan 1,3 millió dollárért. A rakétát az 1980-as évek közepe óta gyártják, az utóbbi esztendők folyamán évi 55-90 darabot. Az Egyesült Államok 2026-ban 57 ilyen típusú rakéta vásárlását tervezi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images