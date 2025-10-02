  • Megjelenítés
"Időpocsékolás, értelmetlen, stratégiai kockázat" – Saját katonai vezetői forgatják a szemüket Donald Trumpra

Az amerikai hadsereg elöljárói körében vegyes fogadtatásra talált Pete Hegseth védelmi miniszter, illetve Donald Trump amerikai elnök Quanticóban tartott beszéde kedden, miután az adminisztráció ritkaságszámba menő személyes gyűlésre hívta össze az Egyesült Államok legmagasabb rangú katonai vezetőit szerte a világból - írja a Politico.

Számos védelmi tisztviselő értetlenül állt az utolsó pillanatban összehívott találkozó létjogosultsága előtt, mely során Trump pártpolitikai szólamokkal teli beszédét és Hegseth régi vágású katonaértékekről szóló előadását kellett végighallgatniuk a tábornokoknak és admirálisoknak.

Inkább sajtótájékoztatóra hasonlított, mintsem a tábornokok eligazítására

- nyilatkozta egyikőjük, aki a megtorlástól tartva névtelenül beszélt a Politicóval.

Egy e-mail is megtette volna

- fűzte hozzá.

A másfél órás eseményen Hegseth bírálta a "kövér tábornokokat", a woke ideologógiát és a politikai korrektséget,

valamint a "sztenderd férfi" fizikai követelmények általános érvényesülését sürgette.

Nem akarom, hogy a fiam olyan katonákkal szolgáljon, akik nincsenek megfelelő fizikai állapotban, vagy hogy olyan harci egységben legyen, ahol olyan nők is szolgálnak, akik nem felelnek meg ugyanazoknak a fizikai követelményeknek, mint a férfiak

- szögezte le a republikánus tárcavezető. Hegseth kritikusai arra hívták fel a figyelmet, hogy a különböző harci szerepkörök fizikai előírásai eddig is függetlenek voltak a nemtől, és csupán az általános erőnléti teszt veszi figyelembe az életkort és a nemet.

A találkozó a kormányzati leállás előtt néhány órával zajlott, és több tisztviselő szerint olyan figyelemelterelésnek tűnt, amely a hadsereget szerepét a külföldi fenyegetésektől a belföldi bevetések felé mozdíthatja el.

Egyes jelenlegi és korábbi védelmi tisztviselők emellett azt is biztonsági kockázatnak tartották, hogy az Egyesült Államok szinte összes magas rangú tisztje egyszerre tartózkodott ugyanabban a teremben.

Időpocsékolás sok olyan ember számára, akiknek határozottan jobb dolguk is akadt volna

- nyilatkozta egy korábbi magas rangú védelmi tisztviselő. "Emellett megbocsáthatatlan stratégiai kockázat a parancsnoki lánc ennyi vezetőjét ugyanazon a nyilvánosan ismert helyen és időben koncentrálni, csak azért, hogy egy értelmetlen üzenetet közvetítsenek" - tette hozzá.

Hegseth megszólalása éles kritikát és lemondásra való felszólítást, de tréfálkozást is kiváltott demokrata politikusok részéről, Gavin Newsom kaliforniai kormányzó azt vonta kétségbe, hogy Trump főparancsnokként megfelelne-e a tábornokokkal szemben támasztott erőnléti elvárásoknak.

A Pentagon szerint az amerikai haderő átszervezése azt szolgálja, hogy felkészüljenek egy Kína elleni potenciális háborúra, azonban egy Politicónak nyilatkozó Pentagon-tisztviselő szerint az amerikai csapatok belföldi városokba való vezénylése éppen "elvonja a harcosokat attól, hogy ténylegesen a Peking elleni harcra és győzelemre eddzenek".

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

