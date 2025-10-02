"Időpocsékolás, értelmetlen, stratégiai kockázat" – Saját katonai vezetői forgatják a szemüket Donald Trumpra

Számos védelmi tisztviselő értetlenül állt az utolsó pillanatban összehívott találkozó létjogosultsága előtt, mely során Trump pártpolitikai szólamokkal teli beszédét és Hegseth régi vágású katonaértékekről szóló előadását kellett végighallgatniuk a tábornokoknak és admirálisoknak.
Inkább sajtótájékoztatóra hasonlított, mintsem a tábornokok eligazítására
- nyilatkozta egyikőjük, aki a megtorlástól tartva névtelenül beszélt a Politicóval.
Egy e-mail is megtette volna
- fűzte hozzá.
A másfél órás eseményen Hegseth bírálta a "kövér tábornokokat", a woke ideologógiát és a politikai korrektséget,
valamint a "sztenderd férfi" fizikai követelmények általános érvényesülését sürgette.
Nem akarom, hogy a fiam olyan katonákkal szolgáljon, akik nincsenek megfelelő fizikai állapotban, vagy hogy olyan harci egységben legyen, ahol olyan nők is szolgálnak, akik nem felelnek meg ugyanazoknak a fizikai követelményeknek, mint a férfiak
- szögezte le a republikánus tárcavezető. Hegseth kritikusai arra hívták fel a figyelmet, hogy a különböző harci szerepkörök fizikai előírásai eddig is függetlenek voltak a nemtől, és csupán az általános erőnléti teszt veszi figyelembe az életkort és a nemet.
A találkozó a kormányzati leállás előtt néhány órával zajlott, és több tisztviselő szerint olyan figyelemelterelésnek tűnt, amely a hadsereget szerepét a külföldi fenyegetésektől a belföldi bevetések felé mozdíthatja el.
Egyes jelenlegi és korábbi védelmi tisztviselők emellett azt is biztonsági kockázatnak tartották, hogy az Egyesült Államok szinte összes magas rangú tisztje egyszerre tartózkodott ugyanabban a teremben.
Időpocsékolás sok olyan ember számára, akiknek határozottan jobb dolguk is akadt volna
- nyilatkozta egy korábbi magas rangú védelmi tisztviselő. "Emellett megbocsáthatatlan stratégiai kockázat a parancsnoki lánc ennyi vezetőjét ugyanazon a nyilvánosan ismert helyen és időben koncentrálni, csak azért, hogy egy értelmetlen üzenetet közvetítsenek" - tette hozzá.
Hegseth megszólalása éles kritikát és lemondásra való felszólítást, de tréfálkozást is kiváltott demokrata politikusok részéről, Gavin Newsom kaliforniai kormányzó azt vonta kétségbe, hogy Trump főparancsnokként megfelelne-e a tábornokokkal szemben támasztott erőnléti elvárásoknak.
I guess the Commander in Chief needs to go! https://t.co/nqssJd02pH pic.twitter.com/2EMICwdCOE https://t.co/nqssJd02pH— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 30, 2025
A Pentagon szerint az amerikai haderő átszervezése azt szolgálja, hogy felkészüljenek egy Kína elleni potenciális háborúra, azonban egy Politicónak nyilatkozó Pentagon-tisztviselő szerint az amerikai csapatok belföldi városokba való vezénylése éppen "elvonja a harcosokat attól, hogy ténylegesen a Peking elleni harcra és győzelemre eddzenek".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A katonai kutatások előtt is megnyitnák az eddig civil fejlesztésekre szánt EU-s forrásokat
A dán miniszter szerint eurómilliárdokat kéne a kettős felhasználású technológiákba ölni.
Videó: Óriásit bakizott Donald Trump, nyilvánosan kiröhögték saját szövetségesei
Ennek nem fog örülni az amerikai elnök.
Viharos szél söpör végig az országon - megszólaltak a meteorológusok
Hideg levegő érkezik.
Mik lesznek 2026 égető kérdései és válaszai? A legnagyobb magyar cégvezetők segítenek eligazodni
Napokon belül megkapjuk a válaszokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Súlyos zavargások törtek ki a kedvelt turistacélpontban, halottakat is követeltek az összecsapások
Forrósodik a helyzet Marokkóban.
Boltot nyit a Shein, óriási a felháborodás
Nem örülnek a francia kiskereskedők.
Úgy vették a luxuslakásokat készpénzre, mintha nem lenne holnap
Kétéves csúcson a manhattani lakóingatlanpiac.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Megérkezett az UniCredit munkáshitele, akár 30 ezer forint jóváírással, ingyenes bankszámlával!
Az UniCredit munkáshitelének igénylése mellett most egy különleges ajánlattal is élhetsz: a bank kiemelt partnereinél, így a Bankmonitoron keresztül is elérhető az UniCredit Partner Aktív Nul
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Bukás vagy siker lesz a debreceni BMW?
Világszínvonal Magyarországon – De megérte?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.