Kelet-Európa legerősebb bástyájában szólalt fel Kína nagy riválisa az ukrajnai háború kapcsán - Egyértelmű az álláspont
Kelet-Európa legerősebb bástyájában szólalt fel Kína nagy riválisa az ukrajnai háború kapcsán - Egyértelmű az álláspont

Tajvan magas rangú katonai tisztviselője szerint Ukrajna veresége felbátorítaná Kínát Tajvan elleni lépéseire, ezért Tajpej Kijev győzelmét reméli - írja a Reuters.

Hszie Ji-Seng, a tajvani védelmi minisztérium hírszerzési vezérkari főnökhelyettese a Varsói Biztonsági Fórumon tett ritka európai látogatása során beszélt erről. Tajvan, amelyet Kína saját területének tekint, egyre nagyobb szimpátiára talál Közép- és Kelet-Európában Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, annak ellenére, hogy az európai országok döntő többsége csak Pekinggel tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatot.

A keddi fórumon Hszie teljes katonai egyenruhában, angolul szólalt fel, hangsúlyozva, hogy Tajpej szorosan követi az ukrajnai háború eseményeit. "Győzelmet kívánunk nekik. Sok mindent tanulhatunk az ukrajnai hadszíntérről, amit felhasználhatunk általános készültségünk javítására.

Ukrajna veresége azt jelezné, hogy Kína agresszívebben léphet fel Tajvannal szemben

- mondta.

A tajvani tisztviselő figyelmeztetett a kínai-orosz közös hadgyakorlatok veszélyeire is: "Ha Kína Tajvan ellen lép fel, miközben Oroszország fokozza ukrajnai offenzíváját, a világ kétfrontos geopolitikai válsággal nézhet szembe. Európa ma a saját biztonságáért harcol. Ha segítenek nekünk, megelőzhetjük a háború lehetőségét az Indo-csendes-óceáni térségben."

Tajvan csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, és tanulmányozza, hogyan képes a jóval kisebb ukrán hadsereg harcolni hatalmas szomszédja ellen, levonva a tanulságokat egy esetleges kínai támadás esetére. Az ország az elmúlt öt évben fokozott kínai katonai nyomásról számolt be, beleértve a hadgyakorlatokat és a "szürke zónás" tevékenységeket, mint a kibertámadások és a tenger alatti kábelek szabotálása.

Hszie szerint Tajvan és Európa tanulhatnak egymástól: "Évek óta foglalkozunk Kína szürke zónás műveleteivel. Hatalmas tapasztalatunk van a dezinformáció elleni küzdelemben, amit megoszthatunk Európával, és ami nemcsak nekünk, hanem az európai nemzeteknek is hasznára válhat."

Címlapkép forrása: Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

