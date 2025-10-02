Kitálalt az orosz hadsereg valódi állapotáról a tábornok, lesújtott Putyin haragja

2029 májusáig a Kolomna melletti büntetőtáborban fog raboskodni Iván Popov tábornok – írta meg a News.ru a férfi ügyvédjének közlésére hivatkozva. Popov azzal vált híressé, hogy keményen kritizálta az orosz haderő működését és közzétette ennek hiányosságait 2023 nyarán.

Popov tábornokot hivatalosan sikkasztás és okirat-hamisítás miatt ítélték öt évnyi kényszermunkára, jelenleg magánzárkában van egy Moszkva melletti büntetőtáborban. Szó volt arról, hogy más elítéltekhez hasonlóan őt is valamelyik büntetőalakulatban visszaküldenék az ukrán frontra, egyelőre ez nem valósult meg.

A tábornok ügyvédje szerint fellebbezést fog benyújtani az ítélet ellen.

Iván Popov tábornok arról vált nemzetközileg ismertté, hogy 2023 nyarán, az ukrán ellentámadás kezdete után pár nappal megjelent egy hangfelvétel, melyben keményen kritizálja az orosz katonai vezérkart és a haderő szervezettségét. Főleg arról panaszkodott, hogy az emberei nem kapnak megfelelő fedezetet az ukrán tüzérségi támadásokkal szemben, illetve, hogy katonái nem kapnak megfelelő mennyiségű eltávot, pihenési időt a fronton.

Popovot pár nappal a hangfelvétel megjelenése előtt menesztették, az 58-as számú összfegyvernemi hadtest parancsnoka volt. 2024 tavaszán tartóztatták le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images