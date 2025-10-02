Lecsapott Franciaország az orosz "árnyékflottára": válasz születhet a rejtélyes drónincidensre is

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön a "nyomás fokozására" szólított fel az orosz árnyékflottával szemben, amelynek egyik olajszállító tankerét a francia hatóságok feltartóztatták a breton partoknál, és "tengeri bűncselekmények" miatt eljárást indítottak ellene. A hajó kínai állampolgárságú kapitányát őrizetbe vették, ellenszegülés miatt kell bíróság elé állnia - közölte csütörtökön a nyugat-franciaországi Brest ügyészsége.

A Pushpa vagy Boracay nevű, 244 méter hosszú, benini zászló alatt hajózó tankerre európai uniós szankciók vonatkoznak, mivel az Oroszország által a kőolajeladást sújtó nyugati szankciók megkerülésére üzemeltetett flotta tagja.

A tankerhajó egy héttel ezelőtt Dánia közelében hajózott, ahol drónok zavarták meg repülőterek forgalmát.

Francia katonai források az AFP hírügynökségnek elmondták: a hajót szombaton tartóztatták fel a francia hatóságok, és egy francia csapat ment a fedélzetre, amely jelenleg is a hajón tartózkodik.

Footage published by BFMTV which shows the French Navy boarding the Russian oil tanker Boracay earlier off the coast of Saint Nazaire, France. pic.twitter.com/GjU5aeWJiA https://t.co/GjU5aeWJiA — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2025

At least two crewmembers onboard the Russian oil tanker Boracay, part of “Russia’s Shadow Fleet” and suspected of being involved in recent drone activity over military bases and other critical sites in Denmark, have been detained and will be transferred to France, following a… pic.twitter.com/SpO4lGuZsH https://t.co/SpO4lGuZsH — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2025

A francia sajtó által Saint-Nazaire közelében szerda délután készített felvételeken az látható, hogy álarcos kommandósok vannak a hajón.

A bresti ügyészség a hajó hovatartozását igazoló okmányok hiánya, illetve ellenszegülés miatt indított eljárást. A hajón tartózkodó két embert őrizetbe vették.

A hajó parancsnokának, aki kínai állampolgár, és akinek őrizetét csütörtökön meghosszabbították, ellenszegülés miatt kell bíróság elé állnia - közölte az illetékes ügyész.

Rendkívül fontos növelni a nyomást az árnyékflottán, mert az egyértelműen csökkenti Oroszország képességét arra, hogy finanszírozza háborús erőfeszítéseit Ukrajnában

- mondta Emmanuel Macron csütörtökön Koppenhágában, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján.

A francia partoknál feltartóztatott olajszállító annak a flottának a tagja, amely lehetővé teszi Oroszország számára, hogy a szankciók ellenére is exportálja kőolaját. A hajók működési módja miatt (a zászlók gyakori cseréje, adóparadicsomokban letelepedett átláthatatlan tulajdonosok, transzponderek kikapcsolása) nehéz őket felderíteni, és feltárni kapcsolatukat Oroszországgal. Az Európai Unió szerint 444 hajó tartozik az árnyékflottához.

Emmanuel Macron szerint a flottához köthető olajkereskedelem "több mint 30 milliárd eurót" jelent Oroszország költségvetésének, és lehetővé teszi az Ukrajna elleni háborús erőfeszítések 30-40 százalékának finanszírozását. A szellemflottának naponta 10-15 hajója halad el a breton partoknál - mondta egy katonai forrás az AFP-nek.

A feltartóztatott hajót, amely az opensanctions.org honlap szerint többször változtatott nevet, illetve gaboni, Marshall-szigeteki és mongóliai lajstromszámokat. A The Maritime Executive című szakportál szerint

azzal is gyanúsítják, hogy köze volt a minapi drónos berepülésekhez, amelyek megzavarták a dán légiforgalmat.

A portál szerint a hajóról indíthatták a drónokat. A kérdéssel kapcsolatban azonban Emmanuel Macron szerdán óvatosságra intett.

A VesselFinder tengerészeti portál adatainak elemzése alapján az AFP azt jelentette, hogy a hajó szeptember 20-án a Szentpétervár közelében fekvő Primorszk kikötőjéből indult az indiai Gudzsarát állambeli Vadinar felé (ahol kőolajfinomító komplexum működik).

A dán partok mellett szeptember 22-én és 25-én haladt el, amikor Dániában gyanús drónrepüléseket észleltek.

Szeptember 22-én a berepülés miatt lezárták a koppenhágai repülőteret, szeptember 25-én pedig több repülőtér és egy katonai támaszpont fölé repültek be pilóta nélküli repülőszerkezetek.

