Még szorosabbra fűzné Washington és Kijev kapcsolatát Donald Trump: történelmi megállapodás készül

A Szergij Bojev védelmi miniszterhelyettes vezette ukrán delegáció kedden kezdte meg a tárgyalásokat a Pentagon és az amerikai külügyminisztérium képviselőivel. A megállapodást mind Donald Trump amerikai elnök, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatja, és

fordulópontot jelentene a két ország biztonságpolitikai kapcsolatában.

Bár az akár több milliárd dolláros alku véglegesítése valószínűleg hónapokig eltart majd, a kezdeményezés jelentősége vitathatatlan a Wall Street Journal szerint.

Noha az amerikai vállalatok fejlett drónokat gyártanak, az ukránok előrébb járnak az olcsó, de hatékony pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) tömeggyártásában, amelyek hatékonynak bizonyultak a harcmezőn.

Egyszerűen tény, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van az ukrán dróntechnológiára

- nyilatkozta William McNulty, az UA1 amerikai kockázati tőkealap partnere, amely nyolc ukrán védelmi vállalatba fektetett be.

A potenciális megállapodás része egy nagyobb csomagnak:

egy külön "megaalku" keretében Ukrajna több tízmilliárd dollár értékben vásárolna fegyvereket az Egyesült Államoktól.

Ukrajna abban reménykedik, hogy a fegyvervásárlási megállapodás nagy hatótávolságú rakétákat is tartalmaz majd, amelyekkel növelhetné a mélységi csapásmérő képességét Oroszországgal szemben.

A felek több különböző mechanizmust vizsgálnak a dróntechnológia átadására. Ezek között lehet, hogy ukrán cégek technológiát és prototípusokat biztosítanának amerikai vállalatoknak jogdíjak fejében, vagy ukrán vállalatok amerikai leányvállalatokat hoznának létre drónok gyártására. További lehetőségként közvetlenül vásárolhatják meg a drónokat Ukrajnától az amerikai hadsereg számára.

Az ukrán dróngyártás egyik előnye, hogy a nyugati gyártókhoz képest 20-30%-kal olcsóbban tudja előállítani termékeit,

vélekedett McNulty. Ukrajna tavaly több mint kétmillió drónt gyártott, és a háború kezdete óta úttörő szerepet játszik az olcsó FPV (first person view) támadó- és tengeri drónokban, illetve a mesterséges intelligencia alkalmazásában ezen a területen.

A tárgyalások egyik kihívása, hogy az ukrán drónokban gyakran kínai alkatrészeket használnak, amelyeket az amerikai cégek nem alkalmazhatnak a biztonságos ellátási láncok megköveteléséből kifolyólag.

Európában már több hasonló együttműködés született: az Egyesült Királyság és Ukrajna megállapodást kötött ukrán drónok brit gyártásáról, Dánia pedig segíti az ukrán védelmi cégeket drónok és egyéb fegyverek dániai gyártásában.

