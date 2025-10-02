Megint elfogta Izrael Greta Thunberg hajóját - Csípős nyilatkozatot adott ki a külügy

Izraeli erők 13 külföldi aktivistákat és segélyt szállító hajót állítottak meg a Gázai övezet felé tartó útjukon, de további 30 hajó továbbra is a háború sújtotta palesztin terület felé tart a flottilla szervezői szerint - jelentette a Reuters

Az izraeli külügyminisztérium által közzétett, a Reuters által ellenőrzött videófelvételen látható a flottilla legismertebb utasa, Greta Thunberg svéd klímaaktivista, amint katonák veszik körül egy hajó fedélzetén.

Israeli Foreign Ministry:"Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.Greta and her friends are safe and healthy."pic.twitter.com/TaGbRsGVir https://t.co/TaGbRsGVir — Clash Report (@clashreport) October 1, 2025

A Hamász-Szumúd flottilla több hajóját biztonságosan megállítottuk, utasaikat izraeli kikötőbe szállítjuk Greta és barátai biztonságban és jó egészségben vannak.

- közölte az izraeli külügyminisztérium.

A Global Sumud Flottilla több mint 40 civil hajóból áll, fedélzetén mintegy 500 parlamenti képviselővel, jogásszal és aktivistával, akik gyógyszert és élelmiszert szállítanak Gázába.

A flottilla több videót is közzétett Telegramon, amelyeken a különböző hajókon tartózkodó személyek üzenetei láthatók. Néhányan útlevelüket felmutatva állítják, hogy akaratuk ellenére elrabolták és Izraelbe vitték őket, hangsúlyozva, hogy küldetésük erőszakmentes humanitárius akció.

A flottilla az Izrael által Gázára kényszerített blokád elleni tiltakozás legismertebb szimbóluma, Spanyolország, Olaszország és Portugália is katonai erővel védte a hajókat, amíg azok Izrael közelébe nem értek.

A flottilla feltartóztatása tiltakozásokat váltott ki Olaszországban, Indonéziában, Törökországban és Kolumbiában. Az olasz szakszervezetek péntekre általános sztrájkot hirdettek a nemzetközi segélyflottillával való szolidaritás jegyében, Ankara terrorcselekménynek titulálta a hajók feltartóztatását, Bogotá pedig kiutasította az izraeli diplomáciai küldöttségeket, és felmondta a Jeruzsálemmel fennálló szabadkereskedelmi megállapodást.

Az izraeli haditengerészet korábban figyelmeztette a flottillát, hogy aktív harci zónához közeledik és törvényes blokádot sért meg, és kérte útvonaluk megváltoztatását.

Felajánlották, hogy a segélyt békés úton, biztonságos csatornákon keresztül juttatják el Gázába.

A flottilla szervezői "háborús bűncselekménynek" nevezték a szerdai rajtaütést. Elmondásuk szerint a katonaság agresszív taktikát alkalmazott (vízágyúkat vetett be), de senki nem sérült meg.

Címlapkép forrása: Lorena Sopena/NurPhoto via Getty Images