Megint elfogta Izrael Greta Thunberg hajóját - Csípős nyilatkozatot adott ki a külügy

Az izraeli külügyminisztérium által közzétett, a Reuters által ellenőrzött videófelvételen látható a flottilla legismertebb utasa, Greta Thunberg svéd klímaaktivista, amint katonák veszik körül egy hajó fedélzetén.
Israeli Foreign Ministry:"Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.Greta and her friends are safe and healthy."pic.twitter.com/TaGbRsGVir https://t.co/TaGbRsGVir— Clash Report (@clashreport) October 1, 2025
A Hamász-Szumúd flottilla több hajóját biztonságosan megállítottuk, utasaikat izraeli kikötőbe szállítjuk Greta és barátai biztonságban és jó egészségben vannak.
- közölte az izraeli külügyminisztérium.
A Global Sumud Flottilla több mint 40 civil hajóból áll, fedélzetén mintegy 500 parlamenti képviselővel, jogásszal és aktivistával, akik gyógyszert és élelmiszert szállítanak Gázába.
A flottilla több videót is közzétett Telegramon, amelyeken a különböző hajókon tartózkodó személyek üzenetei láthatók. Néhányan útlevelüket felmutatva állítják, hogy akaratuk ellenére elrabolták és Izraelbe vitték őket, hangsúlyozva, hogy küldetésük erőszakmentes humanitárius akció.
A flottilla az Izrael által Gázára kényszerített blokád elleni tiltakozás legismertebb szimbóluma, Spanyolország, Olaszország és Portugália is katonai erővel védte a hajókat, amíg azok Izrael közelébe nem értek.
A flottilla feltartóztatása tiltakozásokat váltott ki Olaszországban, Indonéziában, Törökországban és Kolumbiában. Az olasz szakszervezetek péntekre általános sztrájkot hirdettek a nemzetközi segélyflottillával való szolidaritás jegyében, Ankara terrorcselekménynek titulálta a hajók feltartóztatását, Bogotá pedig kiutasította az izraeli diplomáciai küldöttségeket, és felmondta a Jeruzsálemmel fennálló szabadkereskedelmi megállapodást.
Az izraeli haditengerészet korábban figyelmeztette a flottillát, hogy aktív harci zónához közeledik és törvényes blokádot sért meg, és kérte útvonaluk megváltoztatását.
Felajánlották, hogy a segélyt békés úton, biztonságos csatornákon keresztül juttatják el Gázába.
A flottilla szervezői "háborús bűncselekménynek" nevezték a szerdai rajtaütést. Elmondásuk szerint a katonaság agresszív taktikát alkalmazott (vízágyúkat vetett be), de senki nem sérült meg.
Címlapkép forrása: Lorena Sopena/NurPhoto via Getty Images
Dübörög az Otthon Start, de hol épülnek az új lakások?
Jól jönne a kiszámíthatóság.
Rég nem látott fegyvert vett elő Moszkva: ismét a frontra indulnak a félelmetes BMPT Terminatorok
Masszív erősítést kapott az orosz hadsereg.
Orosz támadás érte Csernobilt, elsötétült az atomreaktor
Dolgoznak a helyreállításán.
Váratlan ajándékot kapott Ukrajna: fegyverek tömkelege érkezhet az országba
Forma-1-es mérnök fejlesztette.
Bejelentették a nagy változást: 16 állam bukja a milliárdos támogatásokat
Az okok egyelőre nem ismertek.
Videó: bemutatták a fegyvert, ami felveszi a harcot a katonák legrosszabb rémálmával
Nem is akármilyen eredménnyel.
A kedvenc italod lassan megöl – A kutatók kimondták a döbbenetes igazságot!
De nem is ez a legdurvább.
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.