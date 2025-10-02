Megszólalt a hatóság: terrortámadás volt Angliában

Terrorcselekménynek nyilvánította a rendőrség a manchesteri zsinagógánál csütörtökön, jom kippur napján elkövetett késeléses és gázolásos támadást, amelyben ketten meghaltak, hárman súlyosan megsérültek.

Laurence Taylor, a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának parancsnokhelyettese csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján kijelentette:

a vizsgálat eddigi adatai alapján a rendőrség terrorista incidensnek tekinti a támadást.

"Counter terrorism policing has declared this as terrorism" Assistant Commissioner Laurence Taylor gives an update following the attack at a synagogue in Manchester, where two people were killed and three others were injured. https://t.co/a7Q7dyfFcm pic.twitter.com/UlqNP2r1Yx https://t.co/a7Q7dyfFcm — Sky News (@SkyNews) October 2, 2025

Taylor elmondta: a nagy-britanniai rendőri erőket országszerte mozgósítják, és a rendőrség megerősített járőrözésbe kezdett a zsinagógák és egyéb zsidó közösségi intézmények környékén.

A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt.

A támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

