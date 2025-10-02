  • Megjelenítés
Megszólalt a hatóság: terrortámadás volt Angliában
Globál

Megszólalt a hatóság: terrortámadás volt Angliában

Terrorcselekménynek nyilvánította a rendőrség a manchesteri zsinagógánál csütörtökön, jom kippur napján elkövetett késeléses és gázolásos támadást, amelyben ketten meghaltak, hárman súlyosan megsérültek.

Laurence Taylor, a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának parancsnokhelyettese csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján kijelentette:

a vizsgálat eddigi adatai alapján a rendőrség terrorista incidensnek tekinti a támadást.

Taylor elmondta: a nagy-britanniai rendőri erőket országszerte mozgósítják, és a rendőrség megerősített járőrözésbe kezdett a zsinagógák és egyéb zsidó közösségi intézmények környékén.

A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt.

A támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

Súlyos támadás rázta meg Angliát: összeült a COBRA

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images

