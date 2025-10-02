Oroszország és a Nyugat csapott össze egy kis országban: a Google-adatok elárulják, ki nyert igazán

A múlt hét végén parlamenti választásokat tartottak Moldovában, ahol végül a jelenleg is regnáló államfő által alapított párt, az egyértelműen nyugatos irányvonalat képviselő Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) győzedelmeskedett. A kis ország választására az elmúlt hetekben a nyugati médiában is nagy figyelem irányult, ugyanis a nemrég megjelent oknyomozásokból az derült ki, hogy Moszkva jelentős befolyásolási műveleteket végzett, hogy a számukra előnyös politikai csoportokat juttassák hatalomra az országban. A Google Trends adatai alapján megnéztük, az interneten mekkora reflektorfényt kapott a moldovai választás.

Oroszország és a Nyugat csapott össze

Korábban több elemzésünkben is bemutattuk már, hogy a tényfeltárások szerint hogyan próbálta meg a Kreml befolyásolni a Románia és Ukrajna közé ékelődő, volt szovjet tagköztársaság választását.

A múlt hét végén tartott választás során a tét az volt, hogy megmarad-e a nyugatos irányvonalat képviselő Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) parlamenti többség, ezzel együtt a Maia Sandu elnököt támogató kormány, vagy az oroszbarát erők szerzik meg a törvényhozást. Utóbbi politikai erők legerősebb képviselője az országban az Igor Dodon volt elnök által vezetett Hazafias Blokk, amelynek egyes, választás előtt készült közvélemény-kutatások esélyt adtak a győzelemre.

A hétvégén azonban

a PAS végül sima győzelmet aratott, a szavazatok 50,2 százalékát megszerezve,

míg a Hazafias Blokk ennek kevesebb mint felét érte el, 24,17 százalékot. A parlamentbe jutott még az inkább oroszbarát Alternatíva Blokk (7,96 százalék), az inkább nyugatos Mi Pártunk (6,2 százalék), illetve a Demokratikus Otthon Párt (5,72 százalék), amely Moldova és Románia egyesülését akarja elérni.

A választást követően több európai politikus is gratulált győztes pártnak, hangsúlyozva, hogy a nyugat számára fontos győzelem született az országban:

Moldova, megint megcsináltad. Semmilyen félelemkeltő vagy megosztó kísérlet nem tudta megtörni az elhatározásotokat. Világossá tettétek a választásotokat: Európa. Demokrácia. Szabadság. Az ajtónk nyitva áll. És minden lépésnél veletek leszünk. A jövő a tiétek

– írta az X-en az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen.

Az internet is a sorsdöntő összecsapásra figyelt

Ha a Google Trends jelenleg felkapott kereséseket listázó felületén nézzük,

Moldovában természetesen egyértelműen uralták a Google-kereséseket a választással kapcsolatos témák.

A kelet-európai régió országai közül a szomszédos Romániában is a legfelkapottabb témák között volt a moldovai választás.

Világszerte nézve a keresési adatokat látható, hogy a moldovai választás az elmúlt hetekben nem generált kiugró érdeklődést, azonban

a voksolást megelőző napokban a nemzetközi figyelem is nőni kezdett.

Ha térképen nézzük 30 napos keresési adatokat látható, hogy

Románia és Moldova mellett Grúziában, Szlovákiában Észtországban érdeklődtek leginkább a választás iránt.

Utóbbi három ország - Moldovához hasonlóan - szintén gyakran kerül a Kreml befolyásoló törekvéseinek célkeresztjébe.

Moldova két legnagyobb politikai táborának kiemelkedő vezetőit, Maia Sandut (aki elnöki tisztsége miatt nem párttag) és Igor Dodont vizsgálva a Google Trends adatai alapján az látszik, hogy nagyjából fej-fej mellett alakult az az érdeklődés az elmúlt 30 napban. A keresési intenzitás tekintetében az elmúlt pár hét lassú emelkedését követően a választás hétvégéjén ugrott meg igazán az érdeklődés.

A pártok tekintetében, habár a Cselekvés és Szolidaritás Pártja megnyerte a választást,

intenzívebben megugrott az érdeklődés az oroszbarát Hazafias Blokk iránt a Google adatai alapján a választás idején.

Az ország térképe megosztottságot mutat annak tekintetében, hogy egyes területeken melyik politikus, vagy párt iránt volt nagyobb a keresési intenzitás. Általánosan elmondható, hogy a legtöbb régióban a győztes PAS generálta a legnagyobb érdeklődést, a többi vizsgált keresési kifejezéshez viszonyítva.

