Oroszország és a Nyugat csapott össze egy kis országban: a Google-adatok elárulják, ki nyert igazán

Oroszország és a Nyugat csapott össze
Korábban több elemzésünkben is bemutattuk már, hogy a tényfeltárások szerint hogyan próbálta meg a Kreml befolyásolni a Románia és Ukrajna közé ékelődő, volt szovjet tagköztársaság választását.
A múlt hét végén tartott választás során a tét az volt, hogy megmarad-e a nyugatos irányvonalat képviselő Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) parlamenti többség, ezzel együtt a Maia Sandu elnököt támogató kormány, vagy az oroszbarát erők szerzik meg a törvényhozást. Utóbbi politikai erők legerősebb képviselője az országban az Igor Dodon volt elnök által vezetett Hazafias Blokk, amelynek egyes, választás előtt készült közvélemény-kutatások esélyt adtak a győzelemre.
A hétvégén azonban
a PAS végül sima győzelmet aratott, a szavazatok 50,2 százalékát megszerezve,
míg a Hazafias Blokk ennek kevesebb mint felét érte el, 24,17 százalékot. A parlamentbe jutott még az inkább oroszbarát Alternatíva Blokk (7,96 százalék), az inkább nyugatos Mi Pártunk (6,2 százalék), illetve a Demokratikus Otthon Párt (5,72 százalék), amely Moldova és Románia egyesülését akarja elérni.
A választást követően több európai politikus is gratulált győztes pártnak, hangsúlyozva, hogy a nyugat számára fontos győzelem született az országban:
Moldova, megint megcsináltad. Semmilyen félelemkeltő vagy megosztó kísérlet nem tudta megtörni az elhatározásotokat. Világossá tettétek a választásotokat: Európa. Demokrácia. Szabadság. Az ajtónk nyitva áll. És minden lépésnél veletek leszünk. A jövő a tiétek
– írta az X-en az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen.
Az internet is a sorsdöntő összecsapásra figyelt
Nemrég, a Google Trends segítségével megnéztük, mekkora érdeklődést váltott ki a Google-ben az új iPhone 17-es széria, valamint az elmúlt időszakban nagy sajtóvisszhangot kapó, NATO-tagállamokat ért orosz légtérsértések iránti érdeklődést elemeztük. Legutóbbi cikkünkben azt vizsgáltuk a Google Trends adatai alapján, hogy Jimmy Kimmel amerikai műsorvezető híres late night show-jának beszüntetése mennyire tükröződött a keresési adatokban.
Ha a Google Trends jelenleg felkapott kereséseket listázó felületén nézzük,
Moldovában természetesen egyértelműen uralták a Google-kereséseket a választással kapcsolatos témák.
A kelet-európai régió országai közül a szomszédos Romániában is a legfelkapottabb témák között volt a moldovai választás.
Világszerte nézve a keresési adatokat látható, hogy a moldovai választás az elmúlt hetekben nem generált kiugró érdeklődést, azonban
a voksolást megelőző napokban a nemzetközi figyelem is nőni kezdett.
Ha térképen nézzük 30 napos keresési adatokat látható, hogy
Románia és Moldova mellett Grúziában, Szlovákiában Észtországban érdeklődtek leginkább a választás iránt.
Utóbbi három ország - Moldovához hasonlóan - szintén gyakran kerül a Kreml befolyásoló törekvéseinek célkeresztjébe.
Moldova két legnagyobb politikai táborának kiemelkedő vezetőit, Maia Sandut (aki elnöki tisztsége miatt nem párttag) és Igor Dodont vizsgálva a Google Trends adatai alapján az látszik, hogy nagyjából fej-fej mellett alakult az az érdeklődés az elmúlt 30 napban. A keresési intenzitás tekintetében az elmúlt pár hét lassú emelkedését követően a választás hétvégéjén ugrott meg igazán az érdeklődés.
A pártok tekintetében, habár a Cselekvés és Szolidaritás Pártja megnyerte a választást,
intenzívebben megugrott az érdeklődés az oroszbarát Hazafias Blokk iránt a Google adatai alapján a választás idején.
Az ország térképe megosztottságot mutat annak tekintetében, hogy egyes területeken melyik politikus, vagy párt iránt volt nagyobb a keresési intenzitás. Általánosan elmondható, hogy a legtöbb régióban a győztes PAS generálta a legnagyobb érdeklődést, a többi vizsgált keresési kifejezéshez viszonyítva.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pénzzel kötné pórázra Trump a top egyetemeket
Tízpontos feltétellistát kaptak.
Elismerte Ukrajna: nagy a baj, azonnal segítség kell
Ebből komoly gond lehet a frontvonalon.
Veszprémbe érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
Október 9. Historia Hangvilla Étterem, Kávézó és Rendezvényközpont, Veszprém
Oroszország és a Nyugat csapott össze egy kis országban: a Google-adatok elárulják, ki nyert igazán
Árgus szemekkel figyelték az eredményt.
Az USA-t és Japánt is az orosz persely feltörésére biztatja az uniós trió
Az euró bánhatja, ha Brüsszel egyedüliként kínálja a "jóvátételi hitelt" Ukrajnának.
Tőke és hitel kéz a kézben: új források és VOSZ–Kamara partnerség segíti a somogyi kkv‑kat
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának kaposvári állomásán jártunk.
Drasztikus áremelés jön: 50-80%-kal drágulhatnak a nyomdai papírok
A szakma tiltakozik.
Mennyivel emelkedik a háromgyermekes édesanyák jövedelme októbertől? Mire érdemes elkölteni ezt a pénzt?
Október elsejétől SZJA mentessé válnak a háromgyermekes édesanyák. De hogyan lehet ezt igénybe venni? Mennyi plusz jövedelmet jelent ez? És mit érdemes ezzel az extra bevétellel kezdeni? Kell
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.