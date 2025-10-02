Összegyűlt Európa színe-java: "új típusú háborúról" és orosz vagyonokról is szó esett

Hibrid, új típusú háború
Az Európai Politikai Közösség (EPC) hetedik csúcstalálkozójára meghívott 47 vendég között vannak az európai uniós országok állam- és kormányfői, és az unión kívüli országok közül pedig mások mellett az Egyesült Királyság, Moldova, Ukrajna, Svájc és Georgia vezetői, továbbá Mark Rutte, a NATO főtitkára is.
A tanácskozás házigazdája, Frederiksen felszólalásában hangsúlyozta, hogy jelenleg hibrid háború zajlik Európában,
ezzel az utóbbi időben az európai légteret megsértő orosz harci gépekre és drónokra utalva.
A dán kormányfő szerint
a drónok elleni képességek terén most Ukrajna a legnagyobb szakértő, mivel szinte minden nap harcolnak az orosz drónok ellen.
Hangsúlyozta, hogy az ukrán tapasztalatokat, technológiát és innovációt fel kell használni és beépíteni az európai védelembe.
Mark Rutte, a NATO főtitkára szintén leszögezte, hogy Ukrajna a drónellenes technológia, és a kiberfenyegetések elleni küzdelem terén nagyhatalomnak számít, és nagyon fontosnak nevezte az ukrán segítséget a Dániát és Lengyelországot ért fenyegetések elhárítása terén.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a koppenhágai csúcson kijelentette, hogy készen áll tanácsokkal szolgálni a kontinens biztonságosabbá tételével kapcsolatban.
Zelenszkij csütörtökön újságírókkal azt is közölte, hogy Donald Trump amerikai elnökkel megvitatták annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok nagy hatótávolságú fegyvereket biztosítson Ukrajnának.
Minden Trump személyes döntésétől függ
- idézte az Unian ukrán hírportál az ukrán elnököt.
Emmanuel Macron francia elnök az EPC tanácskozásán hangsúlyozta, hogy
az orosz árnyékflotta fontos része az orosz gazdaságnak, ezért nyomást kell gyakorolni rá.
Megszólalásában azt is kiemelte, hogy ki kell kideríteni mi áll a Dánia légterét megsértő drónbehatolások hátterében.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök arról számolt be Koppenhágában, hogy Oroszország szinte minden nap követ el provokációkat a Balti-tengeren. Értékelése szerint a Nyugat "új típusú háborúban" áll Oroszországgal.
Üzenetet kaptam Varsóból, hogy most történt egy újabb incidens a szczecini kikötő közelében
- tájékoztatta az európai vezetőket hozzáfűzve, hogy "a Balti-tengeren, minden egyes héten, szinte minden nap" előfordulnak újabb incidensek.
Megy a vita a befagyasztott orosz pénzről
Ukrajna támogatásával kapcsolatban az Európai Unió vezetői széles körben támogatták szerdán Koppenhágában az elképzelést, hogy
a Nyugaton befagyasztott orosz vagyont használják fel az Ukrajnának nyújtandó mintegy 140 milliárd eurós hitel biztosítására.
Bart De Wever belga miniszterelnök azonban csütörtökön élesen bírálta a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának a tervét, és leszögezte, hogy Belgium – ahol annak nagy részét őrzik – kizárólag abban az esetben támogatná azt, ha a többi tagállam írásban vállalná érte a közös felelősséget.
A kormányfő nehezményezte, hogy a kezdeményezés támogatói figyelmen kívül hagyják az ezzel járó kockázatokat. Rámutatott arra is, hogy Moszkva válaszul elkobozhatja európai cégek oroszországi vagyonát, valamint emlékeztetett arra, hogy az Euroclear brüsszeli értékpapír-elszámolóház vezetője már most is szigorú biztonsági védelem alatt áll, így a lépés további biztonsági kockázatokkal járna.
Tegnap elmagyaráztam a kollégáimnak, hogy szeretném, ha aláírnák a következőket: Ha elvesszük Putyin pénzét, és felhasználjuk, mindannyian viselni fogjuk a felelősséget, ha annak rossz vége lesz
– közölte a kormányfő.
A Kreml a befagyasztott orosz vagyon felhasználását felvető javaslatot "tiszta lopásnak" bélyegezte.
Ne osszák rám a rosszfiú szerepét
- fogalmazott De Wever megjegyezve, hogy ő "a kezdetektől fogva konstruktív" volt, de maximális jogi biztonságra és szolidaritásra van szüksége.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán arról biztosította Belgiumot, hogy minden aggodalmat el fognak oszlatni.
Teljesen világos, hogy Belgium nem lehet az egyetlen tagállam, amely a kockázatot viseli, a kockázatot szélesebb vállakra kell helyezni
- jelentette ki.
Friedrich Merz német kancellár a koppenhágai találkozót követően kifejtette, hogy
az európai vezetők körében széles körű egyetértés mutatkozik az orosz vagyon Ukrajna támogatására való felhasználásáról.
Elmondása szerint a témáról élénk vita zajlott, döntés pedig nagy valószínűséggel három héten belül, a brüsszeli EU-csúcson születhet. Hangsúlyozta:
Minden olyan megoldást támogatok, amely lehetővé teszi, hogy az orosz vagyon Ukrajna rendelkezésére álljon, és ezzel a háború minél előbb véget érjen.
A kancellár ugyan elismerte, hogy több tagállam is felvetett jogi és pénzügyi aggályokat a témában, de Moszkva felé is egyértelmű üzenetet küldött: "Az orosz elnök ne becsülje alá az elszántságunkat".
