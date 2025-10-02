Pénzzel kötné pórázra Trump a top egyetemeket

A megállapodást aláíró intézmények "számottevő és jelentős szövetségi támogatásokban" részesülhetnek, valamint előnyt élveznének pályázatoknál és hivatalos meghívásoknál – áll a 9 egyetem vezetőjének küldött levélben, amiről elsőként a Wall Street Journal írt.
Mindez persze nincs ingyen
A dokumentum többek között előírja:
- az etnikum, a nem és a szexuális orientáció figyelembevételének tilalmát a felvételi döntések során,
- a tandíjak befagyasztását öt évre,
- minden külföldi támogatás nyilvánossá tételét,
- a külföldi vízummal rendelkező hallgatók arányának legfeljebb 15%-ban való korlátozását,
- a felvételizők kötelező SAT- vagy más, sztenderdizált tesztvizsgáját,
- a nemek elkülönítésének fenntartását például az öltözőkben,
- valamint az úgynevezett "jegyinfláció" visszaszorítását.
Egyetlen országból sem származhatna a külföldi diákok 5 százaléknál nagyobb része, ami különösen a kínaiak és indiaiak számára jelenthet csapást.
Az írás külön hangsúlyt fektet a kampuszok politikai légkörére is. Az egyetemeknek biztosítaniuk kellene a "gondolatok élénk piacát" és korlátoznia az alkalmazottak intézmény nevében kifejthető politikai véleményét. A Fehér Ház emellett konzervatív nézetek számára kedvezőbb környezetet várna el,
akár bizonyos tanszékek megszüntetésével, amelyek a dokumentum szerint "szándékosan büntetik vagy lekicsinylik a konzervatív eszméket, vagy erőszakot szítanak ellenük".
Ez utóbbi megszólalásban egyértelműen tükröződik a trumpi álláspont, hogy azért az atmoszféráért, amiben megtörténhetett Charlie Kirk meggyilkolása, a "radikális baloldal" felelős.
Ted Mitchell, az Amerikai Oktatási Tanács elnöke – amely több mint 1500 egyetem vezetőjét képviseli – aggasztónak nevezte a kezdeményezést. Különösen problémásnak tartja a politikai önkifejezés módjának szabályozását.
Ki dönti el, hogy az intellektuális környezet valóban nyitott és élénk? Ez nem olyasmi, amibe a szövetségi kormánynak be kellene vonódnia és meg kellene ítélnie
– fogalmazott. "A szólásszabadságra vonatkozó következmények rémisztőek."
A "reformerek" kaptak levelet
A Fehér Ház első körben kilenc intézményt keresett meg, köztük a Brown Egyetemet, a Massachusetts Institute of Technologyt (MIT), a Dartmouth College-et és a Pennsylvaniai Egyetemet. Az egyetemek többsége nem kívánta kommentálni a levelet.
May Mailman, a Fehér Ház különleges projektekért felelős tanácsadója szerint a kiválasztott intézmények olyan vezetőkkel rendelkeznek, akik reformerek és elkötelezettek a magasabb színvonalú oktatás iránt.
Az egyetemeknek nemcsak a tandíj befagyasztását kellene vállalniuk, hanem az adminisztratív költségek csökkentését is. További feltétel, hogy hozzák nyilvánosságra az egyes szakok végzett hallgatóinak kereseti adatait, és térítsék vissza a tandíjat azoknak, akik az első félévben lemorzsolódnak. Azokat az intézményeket, amelyek hallgatónkénti alapítványi tőkéje meghaladja a 2 millió dollárt, arra kérnék, hogy tegyék ingyenessé a "hard science", vagyis természettudományos képzéseket.
A megállapodás végrehajtását független audit biztosítaná, amely anonim felmérésekkel vizsgálná az intézmény teljesítményét, az eredményeket pedig nyilvánosságra hoznák és az igazságügyi minisztérium is értékelné.
Hónapok óta tartó harc
A kezdeményezés hátterében az adminisztráció hónapok óta tartó konfliktusai állnak az amerikai egyetemekkel antiszemitizmus és sokszínűségi programok miatt. Egyes intézmények, például a Columbia és a Brown, már multimilliomos egyezséget kötöttek a kormánnyal, mások – köztük a Harvard – azonban továbbra is ellenállnak.
Bár a Fehér Ház szerint a szövetségi forrásokat nem kizárólag a megállapodást aláírók kapják, ők élveznék az előnyt a pályázatoknál, valamint nagyobb beleszólást kaphatnának kormányzati egyeztetésekbe és eseményekbe.
