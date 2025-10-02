Putyin fenyegető üzenetet küldött Európának – Arról is beszélt, hogy tényleg megtámadhatja-e a NATO-t

Az orosz elnök a Valdaj Vitaklub fórumán szólalt fel Szocsiban, ahol élesen bírálta az európai vezetőket. Szerinte Európa uralkodó elitje folyamatosan hisztériát kelt, azt állítva, hogy gyakorlatilag az oroszokkal való háború küszöbén állunk.
Putyin ezt ostobaságnak, képtelenségnek nevezte,
és megkérdőjelezte, hogy az európai kormány- és államfők valóban azt hihetik-e, hogy Oroszország megtámadná a NATO-t.
Vagy hihetetlenül alkalmatlanok, ha valóban elhiszik ezt, mert ezt az ostobaságot lehetetlen elhinni, vagy egyszerűen csak nem őszinték
- fejtette ki. Ám az orosz elnök arra figyelmeztetett, hogy
Moszkva szerinte nem hagyhatja figyelmen kívül Európa fokozódó militarizálódását.
Németország például azt mondja, hogy a német hadseregnek kell a legerősebbnek lennie Európában. Rendben. Figyelmesen hallgatjuk, megértve, mit jelent ez
- fogalmazott Putyin, majd az MTI tudósítása szerint hozzátette: "Gondolom, senkiben sincs kétely afelől, hogy Oroszország válaszlépései nem fognak sokáig váratni magukra.
A fenyegetésekre adott válasz, finoman szólva, nagyon meggyőző lesz.
Pontosan válaszról van szó. Mi magunk soha nem kezdeményeztünk katonai konfrontációt".
Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban Putyin köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek véleménye szerint őszinte erőfeszítéseket tettek a helyzet megoldására, köztük a BRICS alapító tagjainak, Belarusznak és Észak-Koreának, valamint az arab világból elsősorban az Egyesült Arab Emírségeknek.
A harcok folytatódásáért Európát tette felelőssé,
ami álláspontja alapján
folyamatosan eszkalálja a konfliktust.
Az Egyesült Államokkal való kapcsolatokról szólva Putyin megjegyezte, hogy bár a két országnak sok nézeteltérése van, a jelenlegi amerikai adminisztráció
közvetlenül és nyersen, de felesleges képmutatás nélkül
fogalmazza meg érdekeit, amit ő "racionális" hozzáállásnak nevezett. Hozzátette, hogy Oroszország is fenntartja a jogát, hogy saját nemzeti érdekei szerint járjon el, melyek közé tartozik "az Egyesült Államokkal való teljes értékű kapcsolatok helyreállítása" is.
A harctéri helyzetről Putyin magabiztosan nyilatkozott, kijelentve, hogy az orosz csapatok "magabiztosan haladnak előre gyakorlatilag a teljes érintkezési vonal mentén".
