Oroszország "megfelelő módon" fog reagálni arra, ha az Egyesült Államok Tomahawk típusú cirkálórakétákat adna át Ukrajnának - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

Azzal az amerikai sajtójelentéssel kapcsolatban, miszerint az Egyesült Államok hírszerzési adatokat adhat majd át Ukrajnának "online módban", hogy Oroszország mélységi területeire mérjen csapást, Peszkov azt hangoztatta, hogy "ez nem újdonság".

Megismételte, hogy Oroszország nem fogja válasz nélkül hagyni, ha hozzányúlnak a a kintlévőségeihez.

Az EU-nak az orosz eszközökkel kapcsolatos magatartását egy bűnbandáéhoz hasonlította.

Van, aki őrködik, van, aki rabol, és van, aki pedig – mint Belgium – azt kiabálja: "Fiúk, vállaljunk együtt felelősséget"

- nyilatkozott a szóvivő.

Közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök részéről még nem érkezett válasz orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak a javaslatára, hogy a felek egy évig, annak a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartsák magukat a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START-megállapodáshoz.

A moldovai parlamenti választásokra kitérve azt mondta: ezek megmutatták, hogy a moldovaiak "jó fele" támogatja a kapcsolatok rendezését Oroszországgal. Sajnálkozását fejezte ki Maia Sandu moldovai elnök nyilatkozatával kapcsolatban, amely szerint megoldást kell találni az orosz erők kivonására a szakadár Dnyeszter menti területekről.

