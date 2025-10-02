Súlyos eszkalációval vádolja Putyin Trumpot – Keményen visszaszólt az orosz elnök, aki előállt egy tanáccsal és egy viccel is

Vlagyimir Putyin szerint ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállítana Ukrajnának, az új eszkalációs szintre emelné az orosz-amerikai kapcsolatokat - számol be a Reuters. Az orosz elnök erőt fitogtatva reagált Trump beszólására, tanáccsal szolgált a NATO-tagállamok számára, valamint humoros ígéretet is tett az egymást követő európai drónincidensek kapcsán.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Valdaj Vitaklub fórumán kijelentette, hogy ha az Egyesült Államok valóban Tomahawk típusú rakétákat szállítana Kijevnek, az

komoly eszkalációt jelentene Washington és Moszkva között.

A Tomahawk rakétákat lehetetlen amerikai katonai személyzet közvetlen részvétele nélkül használni. Ez egy teljesen új, minőségileg más szakaszát jelentené az eszkalációnak, beleértve az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat is

- fogalmazott az orosz elnök.

Mint megírta a Portfolio is, J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap közölte, Washington fontolóra veszi, hogy teljesítsék Ukrajna kérését a Tomahawk rakétákkal kapcsolatban.

Amikor a Tomahawkok jelentőségéről kérdezték, Putyin úgy válaszolt: azok rendkívül veszélyesek lennének, mert nagy erejű a cirkálórakéták, és komoly fenyegetést támasztanának.

Putyin szerint ezáltal a Tomahawkok kárt okozhatnak Oroszországnak, de ha kell, lelövik őket, és tovább fejlesztik légvédelmi rendszerüket.

Bár azelőtt "figyelmes hallgatásáért" dicsérte az amerikai kollégáját, Putyin visszaszólt Donald Trump azon nyilatkozatára is, amikor papírtigrisnek nevezte őt.

Papírtigris. Na és ezután mi következik? Gyerünk, intézzétek el ezt a papírtigrist

- mondta Putyin.

Putin to European leaders:Just calm down. Sleep quiet. Get to grips with your problems. Look at what has been happening at the European streets. pic.twitter.com/sn1yvjxkap https://t.co/sn1yvjxkap — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Nos, ha mi az egész NATO-blokkal harcolunk, haladunk, előrenyomulunk, magabiztosak vagyunk, és mégis mi lennénk papírtigris, akkor micsoda maga a NATO?

- élcelődött az orosz elnök, aki ezután azt üzente meg a NATO-nak, hogy

nyugodjatok meg, aludjatok nyugodtan, és törődjetek a saját gondjaitokkal. Csak nézzetek rá arra, mi zajlik az európai városok utcáin

Putin jokingly says he will no longer launch drones in Denmark. pic.twitter.com/jmeKjICi0w https://t.co/jmeKjICi0w — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

A Kreml vezetője tréfálkozott is egyet, amikor

poénkodva azt ígérte, hogy többé nem fog drónokat repíteni Dánia fölé,

utalva azokra a korábbi drónincidensekre, amelyek miatt le kellett zárni dán és norvég repülőtereket.

Oroszország hivatalosan tagadta, hogy köze lenne az észlelésekhez, mégis felmerült az a gyanú, hogy Moszkva északi-tengeri "árnyékflottája" lehet érintett.

