Súlyos támadás rázta meg Angliát: összeült a COBRA

Az északnyugat-angliai nagyváros rendőrségének korábbi beszámolójában még csak valószínűsítette, hogy a támadó is meghalt, hangsúlyozva: ezt "biztonsági okokból" akkor még nem lehetett egyértelműen megállapítani, mivel az illető "gyanús tárgyakat" viselt magán. Ezek azonosítása végett a helyszínre tűzszerészek vonultak ki.
Csütörtök délutáni újabb beszámolójában azonban a manchesteri rendőrség már tényként közölte, hogy
a támadó is életét vesztette, miután fegyveres rendőrök lelőtték.
A tájékoztatás egyelőre nem tért ki arra, hogy találtak-e az elkövető öltözetére rögzített robbanószerkezetet.
A rendőrség közölte ugyanakkor, hogy a szemtanúk beszámolóiban és a médiajelentésekben szereplő "erőteljes hanghatást" az okozta, hogy elővigyázatossági okokból speciális egységek "hatoltak be" az elkövető autójába.
Andy Burnham, Manchester polgármestere nem sokkal korábban súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően
a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt.
A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. Az utóbbiak között volt a zsinagóga egyik biztonsági őre is.
Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jom kippur napján történt,
amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat. A manchesteri zsinagóga is tele volt a támadás idején. A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.
Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és
összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA).
Az értekezleten részt vesz Shabana Mahmood belügyminiszter, Andy Burnham manchesteri polgármester és a Scotland Yard parancsnoksága.
Starmer elmondta: a kormány rendőri egységek kivezénylésével országszerte megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák őrizetét. Hozzátette, a támadást "különösen elborzasztóva teszi" az a tény, hogy jom kippur idején történt.
A brit uralkodó is azt emelte ki csütörtök délutáni személyes üzenetében, hogy a támadás "a zsidó közösség számára igen jelentős időpontban" történt. III. Károly király mélységes megdöbbenésének és szomorúságának adott kifejezést a Buckingham-palota által ismertetett nyilatkozatában.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Peter Byrne
