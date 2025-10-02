Súlyos támadás rázta meg Angliát: összeült a COBRA

Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadásban két ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek. A feltételezett elkövetőt a rendőrség agyonlőtte.

Az északnyugat-angliai nagyváros rendőrségének korábbi beszámolójában még csak valószínűsítette, hogy a támadó is meghalt, hangsúlyozva: ezt "biztonsági okokból" akkor még nem lehetett egyértelműen megállapítani, mivel az illető "gyanús tárgyakat" viselt magán. Ezek azonosítása végett a helyszínre tűzszerészek vonultak ki.

Csütörtök délutáni újabb beszámolójában azonban a manchesteri rendőrség már tényként közölte, hogy

a támadó is életét vesztette, miután fegyveres rendőrök lelőtték.

A tájékoztatás egyelőre nem tért ki arra, hogy találtak-e az elkövető öltözetére rögzített robbanószerkezetet.

A rendőrség közölte ugyanakkor, hogy a szemtanúk beszámolóiban és a médiajelentésekben szereplő "erőteljes hanghatást" az okozta, hogy elővigyázatossági okokból speciális egységek "hatoltak be" az elkövető autójába.

Andy Burnham, Manchester polgármestere nem sokkal korábban súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően

a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt.

A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. Az utóbbiak között volt a zsinagóga egyik biztonsági őre is.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jom kippur napján történt,

amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat. A manchesteri zsinagóga is tele volt a támadás idején. A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.

Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és

összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA).

Az értekezleten részt vesz Shabana Mahmood belügyminiszter, Andy Burnham manchesteri polgármester és a Scotland Yard parancsnoksága.

Starmer elmondta: a kormány rendőri egységek kivezénylésével országszerte megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák őrizetét. Hozzátette, a támadást "különösen elborzasztóva teszi" az a tény, hogy jom kippur idején történt.

A brit uralkodó is azt emelte ki csütörtök délutáni személyes üzenetében, hogy a támadás "a zsidó közösség számára igen jelentős időpontban" történt. III. Károly király mélységes megdöbbenésének és szomorúságának adott kifejezést a Buckingham-palota által ismertetett nyilatkozatában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Peter Byrne