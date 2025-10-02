Súlyos zavargások törtek ki a kedvelt turistacélpontban, halottakat is követeltek az összecsapások

A helyi hatóságok közlése szerint a biztonsági erők önvédelemből nyitottak tüzet, miután a könnygáz hatástalannak bizonyult a csendőrségi létesítményt megrohamozó csoport megállítására.
A késekkel felfegyverkezett támadók felgyújtották a létesítmény egy részét és egy járművet is. A hatóságok nem közölték a sebesültek pontos számát.
A tüntetések szombaton kezdődtek jobb oktatást és egészségügyi ellátást követelve.
A megmozdulásokat egy lazán szerveződő, anonim fiatalokból álló csoport, a GenZ 212 szervezte online platformokon, mint a TikTok, Instagram és a Discord. A csoport Discord-szerverének tagsága az elmúlt héten 3000-ről több mint 130 000-re nőtt.
A kezdeti békés tüntetések kedd éjjel széles körű zavargásokká fajultak. A Belügyminisztérium szerint a keddi összecsapásokban 263 biztonsági erőkhöz tartozó személy és 23 civil sérült meg.
Szerdán éjjel az erőszak átterjedt Szale városára, a főváros, Rabat közelében, ahol fiatal férfiak csoportjai kövekkel dobálták a rendőröket, üzleteket fosztottak ki, bankokat gyújtottak fel és rendőrségi járműveket rongáltak meg. Tangierben szintén kövekkel támadtak a biztonsági erőkre.
Az Agadir közelében fekvő kisebb városokban a második egymást követő éjszakán is intenzív zavargások zajlottak. Sidi Bibiben maszkos fiatalok felgyújtották a községházát és eltorlaszoltak egy főutat. Agadirtól délre, Biougrában kifosztottak egy bankot és megrongáltak több üzletet.
Marokkó turisztikai központjában, Marrákesben erőszakos összecsapások során a tüntetők felgyújtottak egy rendőrőrsöt a helyi LeDesk médium szerint.
A fiatalok haragját eredetileg az agadiri kórházi állapotok váltották ki, amelyek miatt tiltakozások kezdődtek, és ezek gyorsan átterjedtek más városokra is. Ezzel szemben Casablancában, Marokkó gazdasági központjában, valamint Oujda és Taza keleti városokban békés tüntetéseket tartottak, ahol a tüntetők Aziz Akhannouch miniszterelnök lemondását követelték és olyan jelszavakat skandáltak, mint
A nép a korrupció végét akarja.
Marokkóban a munkanélküliségi ráta 12,8%, a fiatalok körében 35,8%, a diplomások között pedig 19% a nemzeti statisztikai hivatal szerint. Bár Marokkóban rendszeresen előfordulnak békés tüntetések gazdasági és társadalmi sérelmek miatt, a hét eleji zavargások a legintenzívebbek a 2016-2017-es északi Rif régióban zajlott tüntetések óta.
A Belügyminisztérium korábban kijelentette, hogy fenntartja a tüntetéshez való jogot a törvényes keretek között, és ígéretet tett arra, hogy visszafogottsággal és önkontrollal reagál. A GenZ 212 csoport közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben elutasította az erőszakot és elkötelezte magát a békés tüntetések folytatása mellett, hangsúlyozva, hogy nem a biztonsági erőkkel, hanem a kormánnyal van konfliktusuk.
A zavargásokat követően eddig 409 embert vettek őrizetbe, közülük 193 ellen indult eljárás gyújtogatás, fosztogatás és a biztonsági erők elleni támadás vádjával.
Címlapkép: Felgyújtott rendőrautók a marokkói Szale városában 2025. október 1-jén, miután a negyedik napja tartó, a "Gen Z 212" nevű mozgalom szervezte országos megmozdulások több helyen erőszakba torkolltak. MTI/EPA/Dzsalal Morsidi
