Utolérte a bosszú a véreskezű diktátort: hajszálon múlott az élete
Utolérte a bosszú a véreskezű diktátort: hajszálon múlott az élete

Megmérgezték Oroszországban Basár al-Aszad volt szíriai diktátort – írja több közel-keleti lap a Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) jelentésére hivatkozva.

A Nagy-Britanniában működő, szír emigránsok által működtetett szervezet jelentése szerint

a bukott szíriai vezető kórházba is került, szeptember 30-án kiengedték.

Nem közöltek semmilyen információt a mérgezés körülményeiről, a gyanúsítottakról, indítékokról, csak annyit tudni, hogy Aszadot senki nem látogathatta, kivéve testvérét, Maher al-Aszadot és kabinetfőnökét, Manszúr Azzamot.

Basár al-Aszad Oroszországba menekült tavaly decemberben, miután a radikális iszlamista Hajat Tahrír al-Sam által vezetett ellenzéki offenzíva megbuktatta hatalmát. Damaszkusz letartóztatási parancsot adott ki al-Aszad ellen és kérték Moszkvától a kiadatását, de egyelőre ennek nem tesznek eleget.

Az új szír kormány és Moszkva kapcsolata egyébként folyamatosan javult az elmúlt hónapokban, annak ellenére, hogy a polgárháborúban Oroszország katonai támogatást nyújtott az Aszad-rezsimnek. A napokban érkezett egy szír katonai delegáció Oroszországba, melynek célja a „katonai együttműködés elmélyítése” volt a hivatalos program szerint.

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

