Veszélyben a NATO: áttörést ért el Oroszország, szinte hatástalanok a Patriotök
Veszélyben a NATO: áttörést ért el Oroszország, szinte hatástalanok a Patriotök

Oroszország korszerűsítette nagy hatótávolságú rakétáit, a nyugati Patriot légvédelmi rakétarendszerek hatékonysága jelentésen csökkent – tudta meg a Financial Times ukrán és NATO-hoz tartozó forrásokból.

A lap úgy tudja, az oroszok az Iszkander és Kinzsal típusú rakétákat korszerűsítette, előbbi 500, utóbbi 480 kilométeres hatótávolsággal működik. Papíron ezek a rakéták mindig is képesek voltak a repülés közbeni irányváltoztatásra, ami megnehezíti az elfogásukat, a közelmúltban azonban ez a képességük jelentősen fejlődött.

Az FT úgy tudja:

júliusban az ukrán légvédelem még az orosz rakétatámadások 37%-át elfogta, szeptemberben viszont az orosz rakéták mindössze 6%-át tudták lelőni.

Közben a támadások intenzitása nemhogy nőtt, de még csökkent is.

Az amerikai Patriot légvédelmi rakéták alkalmasak egyedül az ukrán arzenálban ezen fegyverek lelövésére - írja a lap. Mivel ezek az eszközök a NATO védelmi képességében is fontos szerepet játszanak, az egész katonai szövetség komoly kihívásnak nézhet elébe.

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

