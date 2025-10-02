Videó: Óriásit bakizott Donald Trump, nyilvánosan kiröhögték saját szövetségesei

Az albán vezető kamerák előtt támadta le Emmanuel Macron francia elnököt az Európai Politikai Közösség koppenhágai találkozóján: miközben a párizsi államférfi Ilham Alijev azerbajdzsáni vezetővel beszélgetett, Edi Rama odasétált hozzá és vállon veregette, megszakítva a beszélgetést.
Bocsánatot kell kérnie”
– kezdte Edi Rama mondandóját, Macron látható meglepődésére.
Nem gratulált nekünk amiatt a békemegállapodás miatt, amit Trump elnök megkötött Albánia és Azerbajdzsán közt”
– folytatta Rama, majd Alijev és Macron is hangosan nevetni kezdett.
Sajnálom”
– válaszolta Macron, szélesen vigyorogva.
Az esetről készült videó:
Albanian PM Rama to Macron: You should congratulate Ilham Aliyev and me.Trump has ended the conflict between us. https://t.co/6GhybUMMRe pic.twitter.com/lpjObSNFFt https://t.co/6GhybUMMRe— Clash Report (@clashreport) October 2, 2025
Trump elnök a közelmúltban többször is azt állította, hogy békét kötött Albánia és Azerbajdzsán közt, összekeverve Örményországot a balkáni állammal.
Donald Trump egyébként köztudottan érzékeny arra, ha nyilvánosan élcelődnek rajta, republikánus körökben gyakran forog egy mém, mely szerint az egykori ingatlanmágnást végeredményébe az késztette politikai pályára, hogy Barack Obama demokrata elnök egy 2011-es gálaesten nyilvánosan gúnyt űzött belőle.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons
