  • Megjelenítés
Videó: Óriásit bakizott Donald Trump, nyilvánosan kiröhögték saját szövetségesei
Globál

Videó: Óriásit bakizott Donald Trump, nyilvánosan kiröhögték saját szövetségesei

Portfolio
Gúnyt űzött Donald Trump amerikai elnökből Edi Rama albán miniszterelnök több vezető politikus, köztük a francia és az azeri elnökök társaságában. Trump összekeverte többször is Albániát és Örményországot, Rama ezen viccelődött.

Az albán vezető kamerák előtt támadta le Emmanuel Macron francia elnököt az Európai Politikai Közösség koppenhágai találkozóján: miközben a párizsi államférfi Ilham Alijev azerbajdzsáni vezetővel beszélgetett, Edi Rama odasétált hozzá és vállon veregette, megszakítva a beszélgetést.

Bocsánatot kell kérnie”

– kezdte Edi Rama mondandóját, Macron látható meglepődésére.

Nem gratulált nekünk amiatt a békemegállapodás miatt, amit Trump elnök megkötött Albánia és Azerbajdzsán közt”

– folytatta Rama, majd Alijev és Macron is hangosan nevetni kezdett.

Sajnálom”

– válaszolta Macron, szélesen vigyorogva.

Az esetről készült videó:

Trump elnök a közelmúltban többször is azt állította, hogy békét kötött Albánia és Azerbajdzsán közt, összekeverve Örményországot a balkáni állammal.

Donald Trump egyébként köztudottan érzékeny arra, ha nyilvánosan élcelődnek rajta, republikánus körökben gyakran forog egy mém, mely szerint az egykori ingatlanmágnást végeredményébe az késztette politikai pályára, hogy Barack Obama demokrata elnök egy 2011-es gálaesten nyilvánosan gúnyt űzött belőle.

Kapcsolódó cikkünk

A 2008-as válság óta nem látott változások készülődnek az amerikai bankrendszer szabályozásában

Bréking: történetének leghosszabb cseppfolyósföldgáz-szerződését kötötte Magyarország!

Keményen nekiment szoros szövetségesének Donald Trump: még egy rossz lépés, és katonai beavatkozás jöhet

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2232666487
Globál
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility