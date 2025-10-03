1700 kilométerre csapott le Ukrajna: történelmi távolságból érte találat Oroszország kulcsfontosságú üzemét

Az Azot vegyipari üzemet Oroszország Perm régiójában október 3-án éjszaka érte ukrán támadás.

A létesítmény Oroszország egyik legnagyobb nitrogén műtrágya gyártója, és kulcsfontosságú vegyipari beszállító mind a mezőgazdaság, mind a robbanóanyag-gyártás számára.

A csapás után az üzem átmenetileg leállásra kényszerült.

Az üzem az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől mintegy 1700 kilométerre található, vagyis

ez volt az ukrán haderő eddigi egyik legnagyobb hatótávolságú katonai csapása a háború folyamán.

A Reuters korábban arról számolt be, hogy öt orosz vegyipari vállalat biztosította az ország robbanóanyag- és lőporgyárainak alapanyag-szükségletének több mint 75%-át a háború kezdete óta.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik 20 ukrán drónt lőttek le orosz ellenőrzés alatt álló terület felett, de nem tettek említést a Perm régióban történt eseményekről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images