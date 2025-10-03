Az űrben indult rohamra Oroszország: sorba méri a csapásokat a NATO-műholdakra

Paul Tedman vezérőrnagy, a brit Űrparancsnokság vezetője a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy az orosz erők hetente próbálják megzavarni a brit katonai tevékenységeket az űrben, és folyamatosan figyelik az ország űreszközeit.

Azt tapasztaljuk, hogy műholdjainkat az oroszok meglehetősen rendszeresen zavarják

- jelentette ki a vezérőrnagy. Az Egyesült Királyság körülbelül hat, dedikáltan katonai célokra felbocsátott műholdat üzemeltet kommunikációs és megfigyelési célokra, amelyek Tedman szerint zavarás elleni technológiával vannak felszerelve.

A vezérőrnagy hozzátette:

Az oroszok olyan eszközöket használnak, amelyek képesek megfigyelni műholdjainkat és információkat gyűjteni róluk.

Az űralapú beavatkozások veszélye nem korlátozódik az Egyesült Királyságra. Szeptemberben Boris Pistorius német védelmi miniszter arról számolt be, hogy Oroszország két olyan Intelsat műholdat követett nyomon, amelyeket a német hadsereg használ.

Képesek zavarni, elvakítani, manipulálni vagy kinetikusan megzavarni a műholdakat

- mondta egy berlini űrkonferencián.

A növekvő nemzetközi feszültségekre válaszul az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok tavaly hónapban végrehajtotta első koordinált műholdmanőverét az űrben, amit a védelmi tisztviselők az szövetségesek közötti együttműködés jelentős előrelépéseként értékeltek.

Szeptember 4. és 12. között egy amerikai műholdat mozgattak úgy a pályáján, hogy forgása közben ellenőrízzen egy brit műholdat és megerősítse annak megfelelő működését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images