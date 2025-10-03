Clarke: hatalmas támadásra készül Ukrajna, még idén súlyos csapást mérhetnek Oroszországra

A szakértő szerint az Egyesült Államok által esetlegesen szállítandó Tomahawk cirkálórakéták jelentősen bővítenék Ukrajna csapásmérő képességeit, mivel azok mélyen az orosz területekre hatolhatnak, miközben komoly kihívást jelentenek az orosz légvédelemnek.
Clarke beszéde még azt megelőzően hangzott el, hogy kiderült, Donald Trump nem hajlandó a Tomahawk rakéták átadására.
Clarke a beszélgetés során rámutatott, hogy az ukránok nemrégiben több radarállomást és légvédelmi létesítményt támadtak meg, főként a Krím-félszigeten.
Rést lehet ütni a légvédelmi rendszeren, majd ezen keresztül még értékesebb célpontokat lehet elérni
- magyarázta az elemző.
Ez akár "valamilyen nagy támadást is jelenthet a Krím ellen", például összehangolt légitámadást vagy kétéltű hadműveletet, amelynek célja az oroszok megzavarása lenne. Clarke szerint Ukrajna jelenlegi mélységi csapásmérő képességei mellett még a Krímet Oroszországgal összekötő Kercsi-híd elleni támadás sem elképzelhetetlen, ráadásul mindez a tél beállta előtt.
